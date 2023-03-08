Трамп заявив, що дозволив би Росії окупувати частину України, аби припинити війну, – ЗМІ
Джерело:Fox News
Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що на місці Байдена пішов би на домовленості з Росією. Каже, що "дозволив би" окупувати частину України.
Трамп наговорив в інтерв'ю, що за попередніх президентів Росія окупувала частини Грузії та України, а за часів Байдена взагалі отримала "шведський стіл".
До речі Трамп хизується, що "може запобігти" розв'язанню третьої світової, бо "добре ладить з Путіним"
Заява Трампа
Трамп хизувався, що за його президентства, росіяни нічого не захопили, бо Путін розумів, що ніколи б цього не зробив. Американський політик додав, мовляв, це "навіть без укладання угоди".
У найгіршому випадку, я міг би домовитися про те, щоб вони (Росія) щось захопили. Ви ж знаєте, що (в Україні), є певні райони, які є російськомовними, відверто кажучи, але домовитись можна було б,
– сказав Трамп.
З інтерв'ю вирізали фрази про окупацію
Коли журналіст Шон Хенніті, який брав інтерв'ю у Трампа, показав уривки розмови, там були вирізані уривки з його пропозиціями дозволити Росії захопити частину території України, повідомляє The Daily Beast.
Однак замість цього лунала інша фраза: "Я міг би це зробити (провести переговори)". Далі аудіозапис продовжується на місці, де експрезидент нарікає, що "Китай більше не поважає Штати".
Попередня одіозна заява
- Раніше Трамп заявляв, що міг би вирішити війну в Україні за 24 години, влаштувавши особисті переговори Зеленського й Путіна.
- Також він хизувався, нібито "може запобігти" розв'язанню третьої світової війни, бо "добре ладнає" з Путіним.