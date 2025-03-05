Трамп заявив, що хоче різко збільшити видобуток рідкоземельних металів у США

Україна та США повинні були підписати угоду про рідкоземельні метали. Однак Дональд рамп зробив заяву про копалини США під час свого виступу перед Конгресом.

Президент США Дональд Трамп опублікував план щодо заходів для внутрішнього виробництва "важливих мінералів і рідкоземельних елементів". Про це пише 24 Канал із посиланням на CNN.

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Ці копалини важливі для економіки

Трамп анонсував важливе звернення.

Пізніше цього тижня я також зроблю історичну дію, щоб різко збільшити видобуток найважливіших мінералів і рідкоземельних елементів тут, у США,

– сказав він.

Відомо, що рідкоземельні матеріали, як графіт, літій, уран і 17 інших хімічних елементів, мають вирішальне значення для економічного зростання та національної безпеки.

Вони необхідні для виробництва електроніки, екологічно чистих енергетичних технологій, зокрема вітрових турбін, енергетичних мереж і електромобілів, а також деяких систем озброєння.

Напередодні Володимир Зеленський заявив, що Україна готова підписати угоду про корисні копалини, яку відтермінували на тлі сварки лідерів держав у Білому домі 28 лютого 2025 року.