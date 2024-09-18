"Були занадто милими": Трамп сказав, що не хотів, аби Байден і Гарріс дзвонили йому після замаху
Джерело:The Hill
Кандидат на пост очільника США Дональд Трамп заявив, що Джо Байден та віцепрезидентка Камала Гарріс були "занадто милими" під час розмов з ним після ймовірного замаху.
Таку заяву він зробив на передвиборчому мітингу в Мічигані 17 вересня. Про це пише The Hill.
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Трамп волів би, щоб Байден і Гарріс не дзвонили йому після ймовірного замаху
Трамп натякнув, що саме добрий тон розмови Гарріс і Байдена ускладнив нападки на них. Кандидат у президенти США також додав, що не хотів, аби цей дзвінок відбувся.
"Він був такий милий зі мною вчора. У певному сенсі я хотів би, щоб дзвінок не був здійснений, тому що я трохи відчуваю – він занадто добрий", – розповів кандидат в президенти про свою розмову з Байденом.
Також кандидат від Республіканської партії поділився враженням і від розмови зі своєю опоненткою на виборах Гарріс.
"Те саме з Камалою сьогодні. Вона не могла бути милішою. Але річ у тім, що ми повинні мати людей, яких поважає суперник", – вважає він.