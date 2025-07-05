Трамп заявив, що не знає, чи зможе знайти спосіб закінчення війни в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що не впевнений, що знайде спосіб закінчити війну в Україні. Раніше Трамп поговорив телефоном з Путіним та Зеленським.

Ця заява різко контрастує з його попередніми сміливими заявами про можливість закінчити війну "за 24 години". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

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Трамп сумнівається у своїй здатності закінчити війну в Україні

Трамп на початку тижня поговорив телефоном спочатку з Путіним, а потім із Зеленським. Після цього Трамп ще більш не впевнений, що зможе завершити війну в Україні.

Я не знаю. Я не можу сказати вам, чи станеться це чи ні,

– сказав Трамп відповідаючи на питання журналіста на борту Air Force One.

Ця заява різко контрастує з риторикою його виборчої кампанії, де він неодноразово стверджував, що легко і швидко покладе край російському вторгненню, хоч за "24 години".

Пізніше в інтерв'ю журналу Time президент США назвав свої слова про "24 години" просто "перебільшенням", і що це було "сказано жартома".