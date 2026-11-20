Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін нібито помилково запускав безпілотники та ракети на територію Польщі. Водночас польська влада припускає, що такі інциденти можуть бути навмисними провокаціями Москви.

Про це Трамп сказав в інтерв'ю Fox News, передає Clash Report.

Що Трамп сказав про російські дрони та ракети в Польщі?

Американський президент назвав потрапляння російських повітряних об'єктів на територію Польщі помилкою.

Путін помилково запускав дрони в Польщу та кілька невеликих ракет,

– заявив американський лідер.

Водночас Трамп не уточнив, які саме випадки він мав на увазі та на чому ґрунтується його твердження про помилковий характер цих інцидентів.

Його слова пролунали на тлі занепокоєння через порушення польського повітряного простору російськими повітряними об'єктами.

Що відомо про падіння російських ракет у Польщі?

Як повідомляв 24 Канал, 20 листопада на території Польщі впали дві російські ракети та один безпілотник. Інцидент збігся з військовими навчаннями Коаліції охочих, у яких беруть участь британські та інші європейські військові.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш назвав інцидент провокацією Росії. Прем'єр Дональд Туск також заявив, що падіння російських повітряних об'єктів не схоже на випадковість.