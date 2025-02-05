Трамп заявив, що США мають взяти Сектор Гази під свій контроль: які його плани

Президент Дональд Трамп заявив про плани США взяти під свій контроль Сектор Гази. Він навіть заговорив про переселення палестинців.

Він вважає, що Сектор Гази – "майданчик під знесення", бо територія непридатна та небезпечна для життя. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters.

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Які плани у Трампа на Сектор Гази

Американський президент вважає, що після розмінування "майданчика під знесення" там можна створити економічний розвиток та забезпечити роботою і житлом тисячі людей.

Такий несподіваний план без деталей Трамп оприлюднив на спільній пресконференції із прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху у вівторок, 4 лютого.

А перед цим він висунув пропозицію назавжди переселити понад 2 мільйони палестинців із Гази до сусідніх країн.

Трамп може очікувати, що як союзники, так і вороги рішуче виступатимуть проти захоплення Гази США, і його пропозиція викликає питання, чи захоче Саудівська Аравія приєднатися до відновленого за посередництва США поштовху до історичної нормалізації відносин з Ізраїлем,

– зазначає Reuters.

