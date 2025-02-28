Трамп заявив, що сторони "досить близькі" до досягнення мирної угоди для України

У США відбувається зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа. президент США зробив важливу заяву.

Дональд Трамп прокоментував роботу над мирною угодою для України. Про це пише 24 Канал із посиланням на пресконференцію лідерів.

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Що сказав Трамп

За словами Дональда Трампа, сторони "досить близькі" до укладання угоди. Він також переконаний, що підпишуть угоду про корисні копалини вже сьогодні, 28 лютого.

Ми візьмемо рідкоземельні елементи та використаємо їх для всього, що ми робимо, включаючи штучний інтелект і зброю. У нас дуже чесна угода з Україною. Це велике зобов'язання з боку США,

– пояснив він.

Водночас риторика Зеленський трохи інша. Він заявив, що Трамп не зупинить підтримку України. Крім цього, український президент запитав, що готові зробити Сполучені Штати, бо він знає, на що готова Європа.

Володимир Зеленський та Дональд Трамп дійсно планують укласти угоду про корисні копалини.