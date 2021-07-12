Трамп заявив, що визначився щодо участі у виборах 2024 року

Дональд Трамп заявив, що нарешті визначився у питанні участі у виборах президента у 2024 році. Колишній очільник США наголосив, що абсолютно точне знає відповідь на це питання.

Заінтригувавши пресу та громадськість, Трамп відмовився розповідати деталі свого рішення.

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Колишній очільник Білого дому пояснив це тим, що розголос може вплинути на фінансування кампанії.

Я знаю відповідь, але я поки не можу розкрити її, бо це може вплинути на фінансування кампанії та інші речі. Але я абсолютно точно знаю свою відповідь,

– заявив Трамп.

Раніше він говорив, що розглядає можливість своєї участі в наступних президентських виборах у 2024 році.

Боротьба Трампа із соцмережами

Трамп також наголосив, що може виграти суди у соціальних мереж, проти яких він подав позови.

"У них є імунітет проти неймовірної кількості речей. Однак проти цього позову імунітету у них немає, тому що вони порушили конституцію. Це безпрецедентне порушення", – підкреслив він.

Варто нагадати, що 7 липня Трамп заявив, що подає позови проти Facebook, Twitter і Google, а також їх генеральних директорів.