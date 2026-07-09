Трамп не змінився: аналітик назвав головний підсумок саміту НАТО

Після саміту НАТО для України пролунали обережно позитивні сигнали, зокрема щодо подальшої підтримки та можливостей посилення ППО. Водночас заяви Дональда Трампа не обов'язково означають різкий розворот політики США, адже його головний курс і раніше був пов'язаний із переговорним процесом.

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок в ефірі 24 Каналу пояснив, який підсумок варто зробити після саміту. За його словами, риторика Білого дому справді створює для Росії нові виклики, але говорити про повну зміну позиції Трампа поки зарано.

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Трамп зберігає курс на переговори

Після саміту НАТО з'явилося враження, що Вашингтон може жорсткіше підтримувати Україну і сильніше тиснути на Росію. Але говорити про різку зміну курсу Трампа поки зарано. Його основна лінія була пов'язана з переговорами, а позиція у цьому процесі ніколи не була повністю озвучена публічно. Він радше намагався посадити сторони за стіл, ніж прямо показував готовий план завершення війни.

Я не є прихильником тези про те, що Дональд Трамп змінює курс. Курс у нього був на переговори,

– зазначив Клочок.

Відтінок у риториці справді з'явився. Якщо раніше Трамп говорив, що в України нібито немає козирів, то тепер визнає її здатність чинити спротив. Але подібні заяви вже звучали й раніше: він говорив про можливість зупинити війну по лінії фронту, допускав передачу Україні ракет Tomahawk, однак ці рішення так і не були реалізовані.

Це тези, які спрямовані проти Росії,

– пояснив аналітик.

Тиск на Москву з боку США все ж є. Американська розвідка допомагає Україні бити вглиб російської території, надаючи важливі дані, і в Кремлі це добре розуміють. Водночас не варто перебільшувати очікування від заяв про те, що Трамп нібито перестане бути посередником і стане активним учасником переговорного процесу. Поки це радше сигнал, ніж підтверджена зміна політики.

Patriot не стане швидким рішенням

Питання ліцензії на виробництво ракет до Patriot виглядає важливим сигналом на підтримку України, але швидкого практичного результату чекати не варто. Навіть якщо політичне рішення буде ухвалене, саме виробництво ракет PAC-3 потребуватиме часу, технологічної підготовки й складного погодження з партнерами.

Я особисто не бачу особливої зміни позиції щодо ліцензії до Patriot,

– зазначив Клочок.

Оптимістичні заяви про можливий запуск виробництва за кілька тижнів не означають, що ракети з'являться вже найближчим часом. У таких питаннях важлива не лише політична риторика, а й реальна промислова спроможність, яку неможливо створити за лічені тижні.

Це не відбудеться прямо завтра і за кілька тижнів не відбудеться. Це очевидний факт,

– пояснив аналітик.

Компліментарні слова Трампа на адресу України приємні, але головним залишається те, як далі рухатиметься переговорний процес. Коли США певною мірою відійшли від нього, ініціативу мали б підхопити європейці. Однак у цьому напрямку вони не показали реального поступу.

За весь цей час у переговорному питанні європейці не просунулися ні на 1 міліметр,

– наголосив Клочок.

Через це зміна риторики Білого дому має подвійний ефект. Вона створює додатковий тиск на Росію, але водночас ставить нові завдання і перед Україною та союзниками: потрібно не лише говорити про підтримку, а й перетворювати ці сигнали на конкретні рішення.

Ескалація стане головним маркером

Після саміту важливим сигналом стала відсутність публічно оголошеної розмови між Трампом і Путіним. Це може означати, що між ними вже все сказано, а нових аргументів для Кремля у Вашингтона зараз немає. Водночас не можна повністю виключати, що контакт відбувся, але його не винесли в публічну площину.

Трампу просто зараз немає сенсу телефонувати Путіну,

– зазначив Клочок.

Маркером подальшої ситуації можуть стати російські удари по Україні. На тлі українських атак по НПЗ у Росії та проблем із пальним Кремль може відповідати посиленням обстрілів, зокрема балістичними ракетами. Для Путіна удари по столиці та цивільній інфраструктурі залишаються способом показати готовність до ескалації й продемонструвати, що Росія ще має достатньо зброї.

Обстріли балістичними ракетами – це якраз демонстрація ескалації,

– пояснив аналітик.

Ситуація навколо Ірану також може вплинути на увагу Вашингтона до війни Росії проти України. Якщо переговорний процес між США та Іраном зупиняється, у Трампа з'являється більше простору повернутися до українського питання.

Європа за цей час не змогла стати повноцінним двигуном переговорів, а Туреччина, навіть за позитивних сигналів, може радше надати майданчик, ніж забезпечити реальний тиск.

Трамп, розуміючи, що з Європи багато не візьмеш, повертається до цього процесу і повертається раніше навіть, ніж я очікував,

– підсумував Клочок.

Тому головний підсумок саміту полягає не в тому, що Трамп різко змінився, а в тому, що його риторика й обставини навколо переговорів створюють для Росії нову конфігурацію тиску. Україні ж важливо, щоб ці сигнали перетворилися на конкретні рішення щодо зброї, санкцій і посилення оборони.

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