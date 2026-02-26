Трамп і Зеленський націлені на завершення війни найближчими місяцями: деталі розмови президентів

У середу, 25 лютого, президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський провели телефонну розмову. У ході діалогу політики обговорили варіанти можливого врегулювання територіальних питань.

Про це повідомило Суспільне з посиланням на джерело в ОП.

Коли може закінчитися війна?

Однією з тем розмови президентів стали терміни підписання гарантії безпеки для України.

Окрім цього, за словами джерел, лідери обговорили зустріч української делегації на чолі з секретарем РНБО Рустамом Умєровим з американською командою.

Також обговорили підготовку до зустрічі з росіянами і те, що потрібен тристоронній саміт лідерів. Американці щодо цього налаштовані серйозно,

– додав співрозмовник видання.

Наразі, за даними джерела, Дональд Трамп і Володимир Зеленський хочуть, щоб війна закінчилася у найближчі місяці.

Важливо! Під час розмови президентів України та США також були присутні Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

Коли відбудеться наступний раунд переговорів?