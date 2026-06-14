Трамп не планує окремої зустрічі із Зеленським на G7: експерт оцінив, що це означає

ЗМІ повідомляють, що Дональд Трамп та Володимир Зеленський не матимуть окремої зустрічі на полях саміту G7, який відбудеться 15 – 17 червня у Франції. Однак це може бути навіть кращим варіантом.

Президент Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексій Буряченко озвучив 24 Каналу думку, що Трамп і Зеленський все одно поговорять. За його словами, вони можуть мати розмову про актуальні питання, але, найімовірніше, це буде зустріч "на ногах".

До теми Трамп не планує окремої зустрічі із Зеленським на саміті G7, – The Guardian

Чому це кращий варіант?

Олексій Буряченко зазначив, що зараз США перекладають відповідальність на країни Європи. Водночас американці продовжують допомагати Україні розвідданими і американською зброєю у межах програми PURL. Важливо, щоб цей результат зберігався, щоб можна було додавати зовнішньополітичні ініціативи та можливості.

Тому мене влаштувало б, щоб Трамп та Зеленський побачилися на G7, поспілкувалися 10 хвилин в коридорі. Зеленський зможе його привітати з Днем народження, сказати про наші дипломатичні успіхи, зусилля. А Трамп може прийняти привітання і не тримати якоїсь образи щодо України,

– припустив експерт.

За його словами, зараз потрібно дуже уважно спостерігати за тим, що буде відбуватися публічно, а також у кулуарах. Тому те, що Трамп і Зеленський не матимуть окремої зустрічі – це, можливо, навіть кращий варіант.

Іноді краще не бути в авангарді можливих тектонічних зсувів. Тому що зараз, коли між собою будуть з'ясовувати відносини всередині самого колективного Заходу, насамперед європейці та американці, не хочеться бути між цими процесами,

– вважає Буряченко.

Буряченко про саміт G7: дивіться відео

Зустріч Трампа та Зеленського на G7: що відомо?

Саміт G7 відбудеться 15 – 17 червня в Евіані (регіон Овернь-Рона-Альпи). Раніше речник МЗС України Георгій Тихий не виключав можливості зустрічі Дональда Трампа і Володимира Зеленського на полях саміту G7. Він зауважував, що узгоджуються графіки лідерів, а Україна завжди за зустріч з американською стороною.

Видання Sky Tg24 написало, що Дональд Трамп і Володимир Зеленський зустрінуться на саміті G7 у Франції. 16 червня американський президент візьме участь у робочій сесії лідерів G7, до якої також долучиться український лідер. Станом на зараз не заплановано двосторонньої зустрічі, однак, можливо, вони зустрінуться у кулуарах.

У The Guardian із посиланням на слова високопосадовця адміністрації США повідомили, що Трамп не планує окремої зустрічі із Зеленським на саміті G7. Лідер Штатів проведе переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном, а також лідерами Катару, ОАЕ, Єгипту та Індії.