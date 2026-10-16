"Це моя відповідь": як Зеленський відреагував на питання, чи зробили його "цапом-відбувайлом"

Журналіст Sky News запитав, чи не робить президент США з українського лідера "цапа-відбувайла" за власні проблеми. Зеленський після паузи усміхнувся та сказав, що саме це і є його відповіддю.

Про це стало відомо з пресбрифінгу Володимира Зеленського 16 жовтня.

Звинувачення з Вашингтона та напруженість навколо переговорів

Представник медіа прямо поцікавився, чи не намагається Дональд Трамп зробити Володимира Зеленського винним у проблемах США із внутрішніми рейтингами, цінами на пальне та війною на Близькому Сході.

Після поставленого запитання президент України кілька секунд зберігав паузу та зрештою усміхнувся.

"Це і є моя відповідь", – з усмішкою сказав Зеленський.

Така реакція стала показовою на тлі критики з боку американського керівництва на адресу української сторони. Зокрема, Трамп раніше стверджував, що йому нібито легше вести діалог із Володимиром Путіним, аніж домовлятися з українським керівництвом.

Американський політик також публічно закидав Україні небажання укладати мирну угоду та пояснював зростання світових цін на пальне українськими ударами по нафтопереробній інфраструктурі Росії.

Коментуючи такі заяви американців, Зеленський звернув увагу на реальні дії країни-агресорки.

Вони прийшли на нашу землю і тиснуть далі. Зупинятись не хочуть, навіть не хочуть заморозити, як ви бачите. Уявляєте, вчора тисячу дронів. Тисяча. Але американська сторона сказала, що із Зеленським важко говорити. Не так складно з Путіним вирішувати,

– підкреслив президент.

Зеленський додав, що російський диктатор не планує зупинятися. За його словами, Володимир Путін хоче захопити всю східну частину України, але й цього для нього буде замало – Росія вже випробовує європейців і країни НАТО на міцність.

Як уже повідомлялося, раніше Білий дім намагався просувати угоду щодо російського дизеля та заявляв про енергетичне перемир'я, яке російська сторона згодом порушила новими ударами по українських містах.

Нагадаємо, Зеленський зізнався, що відчуває через угоду Трампа та Путіна. Тоді президент наголосив, що Україна не робитиме поступок і не продасть території заради чужих комерційних чи геополітичних інтересів.