Зустріч Зеленського та Трампа в Анкарі: повна стенограма розмови лідерів України та США

Володимир Зеленський зустрівся із Дональдом Трампом 8 липня в Анкарі, столиці Туреччини. Президенти обговорили нагальні питання України в озброєнні, виробництво ракет до Patriot у нашій державі, а також військову операцію США проти Ірану.

24 Канал наводить повну стенограму розмови Зеленського і Трампа на полях саміту НАТО, зокрема ексклюзивні заяви президентів.

До теми "Багато хто цього не очікував": головні підсумки саміту НАТО для України

Пріоритети України: ППО, дрони та перенесення війни у небо

Володимир Зеленський: Дуже дякую, пане Президенте. Щиро дякую вам за цю зустріч. Ми, як і завжди, надзвичайно вдячні за вашу підтримку, за американську підтримку та за двопартійну підтримку нашої країни. Дякую за запрошення на цей саміт. Я абсолютно згоден з вами – нам дійсно є що обговорити та про що поговорити.

Звичайно, ми дуже вдячні за програму підтримки та хочемо поділитися з вами деякими деталями щодо питань, які ми прагнемо порушити під час нашої зустрічі. Протиповітряна оборона – це наш пріоритет. Другий пункт, а можливо, навіть перший – це питання переговорів.

Я вважаю, що ми чітко розуміємо, що необхідно робити. У нас є власна оцінка того, як діяти та як принести справедливий мир. Я сподіваюся і впевнений, що ви зробите все можливе, щоб допомогти завершити цю війну.

Також я дуже радий, що наші сторони розпочали активну роботу над спільною угодою щодо безпілотників. Це надзвичайно хороший початок, і я сподіваюся, що сьогодні матиму можливість обговорити з вами деякі дуже важливі деталі цього процесу. Щиро дякую вам.

Зараз ми відчуваємо, що ініціатива переходить до наших рук. Не повністю, але вона рухається в нашому напрямку. Ми намагаємося перенести цю війну з поля бою безпосередньо в небо. Саме тому ми починаємо встановлювати контроль над повітряним простором над полем бою. Це критично важливо. Дуже важко відкидати ворога назад, коли у тебе менше людей. Але ми знайшли інший шлях, як це зробити – ми відрізаємо логістику для їхньої армії. Йдеться про знищення складів зі зброєю, запасів бензину та дизельного пального без масових втрат серед наших людей. У цьому полягає принципова різниця між нами та ворогом.

До речі, я не знаю, чи поїхав би він у Москву. Можливо, він би й поїхав. А ви б поїхали до Москви?

Дональд Трамп: Це складно. Там зараз літає дуже багато українських дронів. Саме тому це було б небезпечно.

Володимир Зеленський: Так, це дійсно важко.

Виробництво систем Patriot у Європі

Журналіст: Пане Президенте Трамп, чи дозволите ви Європі виробляти ракети-перехоплювачі Patriot у Європі? Чи готові ви надати ліцензію на цю технологію?

Дональд Трамп: Що саме?

Журналіст: Виробництво перехоплювачів Patriot у Європі.

Дональд Трамп: І ви говорите про це в контексті допомоги Україні? Що ж, ми якраз збираємося поговорити про це сьогодні. Знаєте, це суто оборонна зброя, яка мені подобається набагато більше, ніж наступальна. Вона найкраща у своєму класі.

Але одна з речей, про яку ми, думаю, будемо говорити сьогодні – мені тут одна пташка надіслала інформацію, що ми надамо їм право самостійно виробляти ракети до Patriot. Ми покажемо їм, як це робити. Насправді це дуже складний процес, але ви швидко розберетеся з цими складнощами. Ми ведемо переговори про це. Компанія, яка їх виробляє, зараз будує чотири нові заводи.

Ви ж знаєте, що всі наші компанії зможуть налагодити цей процес за два – три місяці. Якщо ви замовите систему Patriot прямо зараз, вам доведеться чекати дуже довго. Те саме стосується і ракет Tomahawk. У нас є багато різного обладнання, але те, що називають елітним обладнанням – хоча для ведення війни не завжди потрібне винятково елітне озброєння – так от, одна з речей, про яку ми будемо говорити, це надання вам ліцензії на виробництво Patriot. Це досить круто, чи не так?

Таким чином ви більше не зможете скаржитися, що ми не даємо вам достатньо зброї. Я скажу: виробляйте її самі. Ми ще не інформували компанію-виробника про це рішення, але все буде гаразд. Я впевнений, що вони будуть у захваті. Вони зможуть це зробити, і ви зможете в усьому розібратися. Більшість країн світу не змогли б цього зробити. Якби я сказав таке більшості інших країн, вони б навіть не зрозуміли, про що я говорю. Але тут ми маємо справу з дуже винахідливою групою людей. І що мені найбільше подобається в цій ситуації – це суто оборонна система, спрямована на захист, а не на напад. Але я думаю, що це саме те, про що ви захочете поговорити сьогодні. Це те, що я чув. Мені про це на вушко шепнула маленька пташка.

Деталі нічних ударів по іранській інфраструктурі

Журналіст: Пане Президенте Трамп, чи можете ви прояснити ситуацію щодо Ірану? Яка ефективність атаки минулої ночі? Який сигнал це посилає тому, що залишилося від іранського режиму?

Дональд Трамп: Я вважаю, що цей удар мав колосальний вплив. По-перше, ми ліквідували додаткові об'єкти. Вони намагалися відбудувати свій радар, і він був готовий приблизно на 60%. Тепер їм доведеться починати все спочатку.

Послухайте, ми поки що не атакуємо на найвищому рівні. Найвищий рівень – це мости, які ми можемо зруйнувати, я б сказав, за один день. Ми здатні підірвати кожен міст в Ірані, і вони нічого не зможуть із цим вдіяти. Це також стосується їхніх підприємств з виробництва електроенергії – електростанцій, де вони генерують електрику. Якщо виникне потреба, ми їх знищимо. Я не хочу цього робити, але якщо доведеться – ми це зробимо. У них також є опріснювальні установки. Ми знищимо і їх, якщо буде така необхідність. Хоча мені б дуже не хотілося цього робити. Це, мабуть, той об'єкт, який я хотів би чіпати найменше.

Минулої ночі ми атакували острів Харг. Ми знищили там важливу частину інфраструктури. Я наказав військовим: "Не чіпайте нафтопроводи, тому що, можливо, ми згодом повністю візьмемо під контроль острів Харг. Ми можемо його захопити, і вони нічого не вдіють". Тому я сказав не бити по трубах, а знищити все інше навколо. І вони виконали наказ. Вони можуть завдати повторного удару вже сьогодні ввечері.

Тому, відповідаючи на ваше запитання: зазвичай я не прихильник таких радикальних заходів. Але вони дійсно на це заслужили. Вони постійно заявляють, що хочуть укласти угоду, але насправді не хочуть цього. Вони попросили про тайм-аут, нібито хотіли піти на похорон Хаменеї. Я сказав дати їм цю можливість, а вони у відповідь почали запускати ракети. Це було просто якесь божевілля. Зрештою, ми його ліквідували. Тому, гадаю, на ситуацію треба дивитися саме під цим кутом.

Похорон відбувся, вони просили про певний проміжок часу, а також благали нас не вбивати їх. Ми пообіцяли, що не будемо вбивати їх у цей час. Вони панічно боялися, що ми ліквідуємо їх прямо під час похоронної процесії. У це просто важко повірити, яке божевілля!

Чи міг я колись подумати, що буду заробляти цим на життя? Марко Рубіо, чи думав хтось взагалі, що я буду цим займатися? Можливо, Піт Гегсет думав, але для мене це точно не планувалося. Піт обожнював подібні речі з першого дня.

Але іранці буквально благали нас: "Будь ласка, не вбивайте нас під час похорону". Я відповів: "Не буду". І ми цього не зробили. Ми взагалі нічого не робили в той час. Насправді ми навіть убезпечили їх на цей період. І що відбувається потім? Вони намагаються підбити два чи три наші кораблі. Дійсно? Три кораблі.

Гість: Так, сер, три кораблі.

Дональд Трамп: Отже, під ударом опинилися три кораблі, і вони просто продовжують це робити. Я не знаю, що з ними не так. Багато людей кажуть, що вони абсолютно безчесні та ніколи не дотримуються домовленостей. Тому подивимося.

Щодо того, чи будуть Стів Віткофф, Джаред Кушнер, Джей Ді Венс та всі інші, хто над цим працює, вести з ними переговори – гадаю, вони могли б поговорити, але я особисто не бачу в цьому сенсу з цими людьми. Все моє життя побудоване на угодах, але тут я не бачу жодної перспективи. Не бачу її з цим режимом. Тому попереду може бути велика атака, яка знищить величезну кількість їхніх об'єктів. Ми не б'ємо по дрібницях. Ми знищуємо багато.

Зверніть увагу! Заява Дональда Трампа щодо планів надати ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів до систем Patriot у Європі, є абсолютним ексклюзивом, оскільки відкриває шлях до створення європейського хабу з виробництва найдефіцитніших оборонних ракет безпосередньо для потреб України та союзників.