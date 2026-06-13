Трамп і Зеленський зустрінуться на саміті G7 у Франції, – ЗМІ

Лідери країн G7 зустрінуться у французькому місті Евіан з 15 по 17 червня. Президент України Володимир Зеленський планує взяти участь у засіданні у вівторок.

Очікується, що президент США Дональд Трамп прибуде до Евіана в понеділок увечері. Про це пише Sky Tg24.

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Що відомо про можливу зустріч Зеленського і Трампа?

Неназваний американський високопосадовець повідомив журналістам, що Трамп зустрінеться у Франції із Зеленським.

Президент США візьме участь у робочій сесії саміту G7 разом із українським лідером. Водночас на цей момент між ними не заплановано двосторонньої зустрічі.

"Ми хочемо, щоб війна закінчилася якомога швидше", – додав чиновник.

Зверніть увагу! У коментарі 24 Каналу в Офісі президента заявили, що наразі не можуть підтвердити інформацію про зустріч політиків.

До слова, раніше речник МЗС Георгій Тихий не виключав можливості зустрічі Трампа і Зеленського на полях саміту "Великої сімки".

Узгоджуються графіки лідерів, не лише нашого лідера, а різних лідерів. Але ми завжди за зустріч в контакті з американською стороною. На днях був контакт президента з представникам президента Трампа. Була розмова. Намагаємося вийти на хороші великі новини якраз в періоді саміту G7,

– заявив Тихий.

Нагадаємо, що 8 червня Зеленський провів розмову зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом і зятем Трампа Джаредом Кушнером.

Цю розмову український політик охарактеризував як "дуже позитивну". Він подякував американцям за дипломатичні зусилля для завершення війни Росії проти України.

До слова, за даними Reuters, головними темами саміту G7 стануть безпекові виклики на тлі воєн в Україні та на Близькому Сході. Франція, яка приймає зустріч, намагається зробити її зручною для США. Париж навіть коригує формат і графік, щоб врахувати інтереси Дональда Трампа та його плани. Європейські країни хочуть використати саміт, щоб переконати Трампа не пом'якшувати позицію щодо Росії, а також пояснити, що саме Москва, а не Київ, гальмує мирний процес.