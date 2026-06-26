Трамп повернувся на бік України: експрацівник Держдепу США сказав, що стало вирішальним фактором

Участь Дональда Трампа у цьогорічному саміті G7 стала переламним моментом у його ставленні до України. Якщо раніше він дозволяв собі критикувати українську владу, то після спілкування на саміті з Володимиром Зеленським та європейськими лідерами він погодився на більш рішучу підтримку України.

Про це у розмові з 24 Каналом наголосив колишній працівник Держдепу США Девід Тафурі, підкресливши, як Володимиру Зеленському вдалося налагодити найкращі стосунки з Дональдом Трампом з їхньої зустрічі в Овальному кабінеті на початку президентського терміну Трампа. З того часу після кожної зустрічі із українським лідером президент США все більше переймався симпатією до України та вірою в її успіх.

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Тафурі висловив сподівання, що Зеленський та Трамп зустрічатимуться частіше та продовжуватимуть зміцнювати особисті стосунки.

Зеленський, на думку експрацівника Держдепу США, дуже добре відстоює інтереси України. Він використовує будь-які можливості, щоб інформувати Трампа про те, що відбувається. І тому, зокрема, кадри зруйнованого під час російської атаки Успенського собору у Києво-Печерській лаврі, які йому показав український президент, могли переконати президента Трампа схилитися до більшої підтримки України.

Водночас Трамп любить переможців. Також він отримує розвіддані, які свідчать про те, що ситуація для України змінюється на краще. Українські сили демонструють прогрес, а ефективність української оборонної промисловості вражає. Крім того, на українські дрони та антидронові технології існує великий попит. Президент США бачить та чує про ці успіхи, що, своєю чергою, робить його більш схильним до підтримки України,

– пояснив він.

Однак тепер важливо, щоб позитивне ставлення Трампа та Білого дому до Києва перетворилося на реальні дії, які допоможуть Україні виграти цю війну. Допомога США, на його думку, має бути предметною, а дії адміністрації Трампа мають стати тим вирішальним фактором, який забезпечить Україні успіх у війні проти Росії.

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Президент США також має рішуче діяти щодо Росії, а саме посилити тиск на країни, які купують російську нафту, як це було до війни з Іраном. Вашингтон має у своєму розпорядженні безліч інструментів для підтримки президента Зеленського. Тафурі сподівається, що результати зустрічі на полях G7 сприятимуть цьому.

На тлі потеплішання відносин Києва та Вашингтона Трамп, за даними західних ЗМІ, планує обговорити з оборонними компаніями можливість ліцензійного виробництва зброї в Україні та Європі. Водночас на думку колишнього працівника Держдепу США, це вже відбувається.

Коли я нещодавно був в Україні, то зустрічався з американськими керівниками та представниками оборонних компаній. Президент США та Пентагон знають про серйозний інтерес до співпраці з українськими компаніями з боку американського бізнесу. Це сприятиме обміну технологіями та створенню спільних підприємств між країнами. США мають це підтримувати та надавати всі необхідні ліцензії, адже це корисно для них,

– підкреслив Девід Тафурі.

Він додав, що Білий дім та Пентагон мають усвідомити перевагу співпраці з Україною та українськими компаніями. Це має стати партнерством держави та бізнесу. Американським приватним компаніям необхідно співпрацювати з українськими, але для цього їм потрібна підтримка урядів США та України.

Зазначимо, що Еммануель Макрон вважає, що на сьогодні позиція Дональда Трампа щодо України набула суттєвих змін. Це відбулося завдяки стійкості української армії та суспільства. Трамп, за словами Макрона, не тільки переглянув свої попередні оцінки ситуації в Україні, він також визнав, що вони були помилковими. Сьогодні Трамп бачить в українцях "мужніх інноваційних людей, яких він поважає".