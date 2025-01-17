Для Росії почнеться апокаліпсис, коли Трамп зрозуміє одну річ: головне з інтерв'ю з Подоляком

США, на тлі приходу до влади Дональда Трампа, пропонують різні підходи до завершення війни та мирних переговорів. Новообраний лідер США навіть хоче зустрітись із диктатором, і це може зіграти на руку Україні.

Таку думку в інтерв'ю 24 Каналу висловив радник голови ОП Михайло Подоляк. Амбіції Владіміра Путіна не завершуються на Україні, він хоче більшого. Щойно Трамп це побачить, то Росії стане непереливки. Більше про це – читайте далі у матеріалі.

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Трампу важливо збагнути найважливішу річ про наміри Путіна

Нещодавно Дональд Трамп заявив, що Владімір Путін хоче з ним зустрітися, і ба більше – зустріч вже готується. На думку Подоляка, якщо новообраний президент США у тому чи іншому форматі поспілкується з російським диктатором, то усвідомить одну найважливішу річ – Путін прагне домінувати, зокрема у двосторонніх відносинах Росії та США

Крім того, Трамп побачить, що Путін хоче закінчити війну виключно у рамках свого сценарію, який звучить дещо інакше, ніж всі думають: не капітуляція України, а приниження Сполучених Штатів.

Путін може усміхатися, пропонувати свою дивну конструктивно-печенізьку логіку, але у сухому залишку побачимо, що Росія хоче приниження США. У цей момент для Росії почнеться апокаліпсис,

– наголосив Подоляк.

Радник голови ОП також відзначив, що важливо, аби у США, України та інших важливих союзників була синхронізована позиція щодо фіналу війни. Вона не має базуватися на фантазіях Росії та Владіміра Путіна особисто.

"Україна не буде дотримуватися дивного руйнівного плану фіналу війни. Ми продовжуватимемо робити те, що робимо. Поступово партнери до цього долучатимуться. Зокрема Європа вже прийшла до тези, що треба просто наростити кількість руйнацій на території Росії", – додав Подоляк.

Захід пропонує нелогічні "компроміси" для України та Росії

У цьому контексті варто нагадати що майбутній держсекретар Марко Рубіо заявив, що Україна не зможе відвоювати всі свої території, але й Росія не зможе захопити всю територію України. Тож обидві країни будуть змушені піти на компроміси для завершення війни.

Радник глави ОП зауважив, що із заявою Рубіо зрозуміло, що компромісом для України буде відмова від своїх територій. Водночас незрозуміло, що тоді стане компромісом для Росії.

Тобто ми стимулюємо державу, яка розпочала агресію міжнародного рівня та обнулила міжнародне право, продовжувати цю агресію, і вважатимемо, що досягнули компромісу? Щойно ми щось віддамо, це означатиме, що Росія здобула перемогу – часткову, звісно, вона не досягнула своїх інших, та все ж,

– пояснив Подоляк.

Такий розвиток подій означатиме, що Росія повернеться до глобального політичного процесу, не виплачуватиме репарації й почне дискусію про розмороження своїх активів. Крім того, країна-агресорка отримає певні доходи та зможе утримати свою авторитарну модель державності, побудовану на експансії. У висновку – Кремль не нестиме відповідальності за війну – ні юридичну, ні фінансову.

Подоляк додав, що українцям потрібно спокійно реагувати на будь-які публічні заяви чи сценарії про фінал війни. Україні варто наполягати, що єдиний інструмент роботи з Росією – це інструмент примусу. Він можливий лише через збільшення ударів по Росії та масштабування війни на території країни-агресорки.

Тільки це примусить Росію до адекватної переговорної позиції.

Чи є в України краща альтернатива, ніж НАТО

Дискусії точаться й про такий "компроміс" для України як відмова від вступу до НАТО. Водночас очільник МЗС України Андрій Сибіга заявив, що Україна не відмовиться від членства у НАТО і не піде на замінники цьому.

На це є проста причина, яку також пояснив Михайло Подоляк: це найкраща гарантія безпеки для України, яка захистить від збройної агресії Росії у майбутньому.

Якщо є інструмент, коли всі зібрались і загалом розв'язують проблему нападу на країну, такий механізм існує, то який може бути інший механізм дієвої відповіді у випадку нападу Росії й не тільки проти будь-якої країни, яка входить в Альянс?,

– уточнив радник голови ОП.

Єдиною іншою дієвою гарантією безпеки могла б бути двостороння угода. Наприклад, зі США. Втім вона все одно передбачає втручання й інших союзників. Це яскраво продемонстрував приклад Ізраїлю.

Наприклад, під час масованої атаки Ірану по Ізраїлю 14 квітня 2024 року, до відбиття ударів услід за США відразу доєдналися Франція, Велика Британія та країни Перської затоки в межах єдиної програми захисту неба Ізраїлю.

"Двосторонні гарантії – це фактично те ж НАТО", – додав Подоляк.

Підсумовуючи, можна сказати, що такої ж дієвої гарантії безпеки для України, як вступ до НАТО, наразі немає.