Трамп вважає, що його зовнішність "набагато краща", ніж у Гарріс

У президентських перегонах в США беруть участь Камала Гарріс та Дональд Трамп. Останній зробив чергову заяву.

Кандидат у президенти від республіканців Дональд Трамп заявив, що має краще зовнішність, ніж його опонентка. Він посилався на обкладинку журналу Time, де зображено Гарріс.

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Для Гарріс найняли художника

Трамп сказав, що виглядає "набагато краще", ніж Камала Гарріс.

У журналі Time немає її фотографії. У них є неймовірний художник, який намалював її, – пояснив Трамп.

За його словами, було зроблено "багато фотографій", але вони не підійшли, тому вони найняли художника, який намалював її.



Обкладинка журналу з Камалою Гарріс / Обкладинка журналу Time

Відповідний номер журналу виходить у другій половині серпня. Під обкладинкою вказано, що це фотоілюстрація Ніла Джеймісона для TIME (Використано фото Гарріс: Andrew Harnik – Getty Images; Getty Images).