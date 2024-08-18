Трамп вважає, що його зовнішність "набагато краща", ніж у Гарріс
Джерело:The Hill
У президентських перегонах в США беруть участь Камала Гарріс та Дональд Трамп. Останній зробив чергову заяву.
Кандидат у президенти від республіканців Дональд Трамп заявив, що має краще зовнішність, ніж його опонентка. Він посилався на обкладинку журналу Time, де зображено Гарріс.
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Для Гарріс найняли художника
Трамп сказав, що виглядає "набагато краще", ніж Камала Гарріс.
У журналі Time немає її фотографії. У них є неймовірний художник, який намалював її, – пояснив Трамп.
За його словами, було зроблено "багато фотографій", але вони не підійшли, тому вони найняли художника, який намалював її.
Обкладинка журналу з Камалою Гарріс / Обкладинка журналу Time
Відповідний номер журналу виходить у другій половині серпня. Під обкладинкою вказано, що це фотоілюстрація Ніла Джеймісона для TIME (Використано фото Гарріс: Andrew Harnik – Getty Images; Getty Images).