Трамп після зустрічі з Путіним розпочав переговори із Сі Цзінпіном
Президент США Дональд Трамп 19 листопада розпочав переговори з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Американський політик назвав його другом і заявив, що ніхто у світі не здатен зробити те, на що спроможні обидві держави.
Про це повідомляє Clash Report.
Що говорив Трамп?
Трамп підкреслив, що у нього з Сі Цзіньпіном склалися прекрасні особисті стосунки. Він також вважає його своїм другом.
Більше ніхто у світі не здатен зробити те, що можемо зробити ми – США та Китай,
– сказав Трамп.
Президент США додав, що Китай також хоче припинення війни в Україні. Також обидві країни зацікавлені в тому, аби нафта безперешкодно проходила крізь Ормузьку протоку, а Іран не отримав ядерної зброї.
Ви – мій друг. І в нас особливі стосунки. Доки ми з вами при владі, у нас ніколи не виникатиме жодних проблем,
– наголосив Трамп.
Нагадаємо, напередодні Дональд Трамп та Володимир Путін зустрілися на саміті АТЕС у Китаї. Президент США також назвав російського диктатора своїм другом та переконував, що у нього чудові особисті стосунки з ним. Він переконаний, що їхня розмова буде початком для позитивних зрушень.