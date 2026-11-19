Президент США Дональд Трамп 19 листопада розпочав переговори з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Американський політик назвав його другом і заявив, що ніхто у світі не здатен зробити те, на що спроможні обидві держави.

Про це повідомляє Clash Report.

Що говорив Трамп?

Трамп підкреслив, що у нього з Сі Цзіньпіном склалися прекрасні особисті стосунки. Він також вважає його своїм другом.

Більше ніхто у світі не здатен зробити те, що можемо зробити ми – США та Китай,

– сказав Трамп.

Президент США додав, що Китай також хоче припинення війни в Україні. Також обидві країни зацікавлені в тому, аби нафта безперешкодно проходила крізь Ормузьку протоку, а Іран не отримав ядерної зброї.

Ви – мій друг. І в нас особливі стосунки. Доки ми з вами при владі, у нас ніколи не виникатиме жодних проблем,

– наголосив Трамп.

Нагадаємо, напередодні Дональд Трамп та Володимир Путін зустрілися на саміті АТЕС у Китаї. Президент США також назвав російського диктатора своїм другом та переконував, що у нього чудові особисті стосунки з ним. Він переконаний, що їхня розмова буде початком для позитивних зрушень.