Під час зустрічі 28 лютого Трамп звинуватив Зеленського у неповазі до США на "межі третьої світової". Так він відреагував на слова українського президента, що США відчують наслідки війни в Україні.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на трансляцію зустрічі в ефірі національного маратону.

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Ви виявляєте неповагу до нашої країни, – Трамп

"Не кажіть, що ми відчуватимемо. Ви не можете цього знати. Ми намагаємося розглядати вашу проблему. Не треба накидати свою позицію. Ви не маєте нам права диктувати те, що будемо ми відчувати. Нам буде добре, нам буде чудово. Ми будемо сильні і потужні", – заявив Трамп.

Він додав, що Україна в не дуже вигідній позиції та в неналежних умовах.

Ви не маєте на руках потрібних карт… Ми на межі третьої світової. Ви не можете з цим гратися. Ви виявляєте неповагу до нашої країни… Ваша країна у великій скруті,

– сказав Трамп на підвищених тонах.

При цьому президент України наголосив президенту США, що Україна знає, у якій вона ситуації, і тримається із самого початку.

"Ми дали 350 мільярдів доларів зброєю та обладнанням – якби ви цього не мали, ця війна скінчилась би впродовж двох тижнів", – далі вів Трамп.

На що Зеленський відповів, що чув від Путіна про три дні, а тепер – уже два тижні.

Хай народ бачить. Хай це транслюється. Ви маєте бути вдячні, ви не маєте карт на руках. Люди помирають, вам бракує вояків, вичерпується жива сила. Ви не може сказати: "Я хочу те, я хочу се",

– взявся перекривляти американський президент Зеленського.

А ще порадив змінити ставлення.