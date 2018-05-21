Трамп хороший бізнесмен, – Путін про ймовірні санкції США проти "Північного потоку-2"

Глава Кремля Володимир Путін назвав лідера США Дональда Трампа "сильним і хорошим підприємцем", припустивши, що саме цим і пояснюються загрози США накласти санкції у разі, якщо газопровід "Північний потік- 2" буде збудований.

Таку заяву президент Росії зробив під час обговорення проекту газогону із канцлером Німеччини Ангелою Меркель 18 травня у Сочі, передає The Hill.

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Дональд – не просто президент США, він ще сильний і хороший бізнесмен. Тому я думаю, що він також просуває інтереси свого бізнесу з метою забезпечити продаж скрапленого природного газу зі Сполучених Штатів на європейському ринку,

– прокоментував глава Кремля.

Видання зауважує, що у висловлюванні Путіна йшлося про проект "Північний потік-2", який повинен забезпечити постачання російського газу до Німеччини. США погрожують санкціями в разі будівництва цього газопроводу, побоюючись, що він підсилить залежність Західної Європи від російського газу. У Держдепі США також побоюются, що Росія може обладнати "ПП-2" шпигунськими пристроями.

До слова, президент Росії Володимир Путін під час зустрічі з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель заявив, що реалізація газопроводу "Північний потік-2" не передбачає припинення транзиту російського газу через Україну.