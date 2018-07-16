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Телеканал новин 24 Блоги Володимир Горбач
Володимир Горбач

Трамп і Путін: чи завершиться ця зустріч інформаційної бульбашкою, чи все-таки результатом?

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Путін і Дональд Трамп
Путін і Дональд Трамп / vesti.ru

Зустріч Трампа з Путіним – фінальний акорд тижневого турне американця по Європі.

Так, він позбиткувався над своїм союзникам по НАТО, влаштувавши емоційні гойдалки (то виходить, то входить). Проголосив сам себе переможцем і навіть "стабільним генієм", і у цьому статусі дав поради британцям щодо Брекзіту й кращого прем'єр-міністра для них (Боріса Джонсона). Пограв у гольф і з королевою. Призначив ворогів США – ЄС, РФ, КНР (у торгівлі).

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Шоу було незабутнє і феєричне, але так із союзниками не поводяться, навіть під час переговорів. Так насправді поводяться із "суперниками".

Він каже, що і Путін його суперник, але суперник у чому? У справі руйнування світового порядку? Нехай і ліберального... Один руйнує цей порядок порушуючи принципи і правила (через анексію і окупацію), а інший руйнує угоди і організації (від торгівлі до ЄС). Обидва віддають перевагу двостороннім угодам перед міжнародними. А у двосторонніх відносинах діють з позиції сили.

Тож "суперники" вони з Владіміром у тому, що по різному прагнуть однієї і тієї ж мети – хто першим зруйнує те, що є, і нав'яже свою волю іншим.

Трамп діє як нарцис, росіяни це також добре бачать, тож публічно будуть його хвалити й лестити самолюбству. Путін діє як психопат, тож американці будуть з ним обережні й ввічливі.

Трамп захоплюється Путіним, але тільки тому, що хоче бачити себе на його місці. Путін, мабуть, ставиться до Трампа десь приблизно так, як до Януковича...

На останньому етапі між ними, можливо, виникне конфлікт. А зараз вони не суперники, зараз вони партнери.

Від зустрічі чекають чого завгодно, але яка не завершиться нічим... Саме так було у Сингапурі з Кім Чен Ином, очікувань на переворот усього світу, а на виході – інформаційна бульбашка..

Цього разу буде щось схоже. Великої угоди сьогодні не буде, ні Гельсинкі-2, ні другої Ялти (усе це ще може бути потім). Буде феєрверк з гучних заяв на завершення тревел-шоу.

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Автор: Володимир Горбач
Теги: Новини політики Публікації Володимир Путін Зустріч Путіна і Трампа 16 липня 2018 року Дональд Трамп
Джерело: Володимир Горбач
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