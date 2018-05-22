Трамп зробив тривожну заяву щодо зустрічі з лідером КНДР Кім Чен Ином

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп припускає, що прийдешній саміт з представниками Північної Кореї, в тому числі і з її лідером Кім Чен Ином, може бути скасовано.

Таку заяву він зробив під час зустрічі з президент Південної Кореї Му Чже Іном, пише BBC.

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Зазначається, що корейський лідер міг розповісти Трампу, що можна та чого не слід очікувати від Кім Чен Ина.

На це господар Білого дому відповів, що Сполучені Штати все більше змінюють свою позицію щодо цього заходу.

Водночас політик підкреслив, що Кім Чен Ин серйозно задумався над денуклеаризацією країни. Відтак, за словами Трампа, якщо цього разу вищезазачена зустріч не відбудеться, то вона все одно пройде, але пізніше.