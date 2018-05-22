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Трамп зробив тривожну заяву щодо зустрічі з лідером КНДР Кім Чен Ином

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Запланована зустріч Трампа та Кім Чен Ина може так і не відбутися, – заява президента США
Запланована зустріч Трампа та Кім Чен Ина може так і не відбутися, – заява президента США / Соцмережі

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп припускає, що прийдешній саміт з представниками Північної Кореї, в тому числі і з її лідером Кім Чен Ином, може бути скасовано.

Таку заяву він зробив під час зустрічі з президент Південної Кореї Му Чже Іном, пише BBC.

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Зазначається, що корейський лідер міг розповісти Трампу, що можна та чого не слід очікувати від Кім Чен Ина.

На це господар Білого дому відповів, що Сполучені Штати все більше змінюють свою позицію щодо цього заходу.

Водночас політик підкреслив, що Кім Чен Ин серйозно задумався над денуклеаризацією країни. Відтак, за словами Трампа, якщо цього разу вищезазачена зустріч не відбудеться, то вона все одно пройде, але пізніше. 

Нагадаємо, планувалося, що президент США Дональд Трамп офіційно зустрінеться з лідером КНДР Кім Чен Ином 12 червня у Сінгапурі. Згодом влада Північної Кореї пригрозила скасувати саміт з лідером Сполучених Штатів, якщо ті продовжать вимагати денуклеаризації Корейського півострова в односторонньому порядку.

Теги: Новини політики Кім Чен Ин Дональд Трамп Новини США КНДР
Джерело: 24 Канал
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