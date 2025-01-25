Чиновники Трампа наказали призупинити програми прийому іммігрантів, зокрема українців, – NYT

Посадовці Міністерства внутрішньої безпеки наказали поставити на паузу низку програм, що дозволяли іммігрантам тимчасово оселитися у Сполучених Штатах. Зокрема, ключову ініціативу, яка надає можливість в'їзду для українців.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NYT.

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У Трампа наказали призупини програми прийому іммігрантів

Відповідну директиву журналісти отримали від високопосадовця Служби громадянства та імміграції США. Вона вимагає негайно припинити прийняття "остаточних рішень" щодо заявок, пов'язаних з відповідними програмами, поки адміністрація розглядає їх і вирішує, чи припиняти їх дію.

Масштаб згаданих програм величезний. Журналісти наголосили, що таке рішення заблокує в'їзд іммігрантам, що тікають з деяких "найбільш нестабільних місць у світі".

Крім України, яка постраждала від багаторічної війни, ці програми пропонували шлях іммігрантам з Куби, Гаїті та Венесуели,

– зазначило видання.

Також таке рішення, за словами журналістів, вказує на те, що адміністрація Трампа планує провести "масштабну репресію" проти широкого кола програм, що дозволяли людям тимчасово в'їжджати до США.

Це призупинення рішень про умовно-дострокове звільнення схоже на призупинення всього доступу до притулку на кордоні та призупинення програми для біженців. Це свідчення ворожості адміністрації до всієї гуманітарної імміграції,

– сказала директорка Американського та Європейського відділень Міжнародної організації у справах біженців.

За словами представників адміністрації Трампа, він вважає, що багато з цих програм "ніколи не були законними". У понеділок президент підписав наказ, який вимагає від Міністерства внутрішньої безпеки припинити "всі категоричні програми умовно-дострокового звільнення, які суперечать політиці США, встановленій його указами", або програми, що дозволяють великій кількості людей в'їжджати в країну за тимчасовим статусом, відомим як "умовно-дострокове звільнення".

Виконувач обов'язків голови Департаменту внутрішньої безпеки наказав відомствам переглянути програми умовно-дострокового звільнення, аби визначити, які з них відповідають вимогам Трампа. За необхідності, призупинити дію на час проведення перегляду.

Журналісти також зазначили, що представник Служби громадянства та імміграції США підтвердив існування вказівки, виданої цього тижня. Однак, не зміг надати жодних коментарів.

Чиновники адміністрації 47-го президента особливо критично ставляться до програм, подібних до тієї, що дозволила понад 500 000 мігрантам з Куби, Венесуели, Гаїті та Нікарагуа в'їхати до США умовно-достроково, якщо у них були фінансові спонсори.

До речі, у понеділок адміністрація Трампа швидко закрила одну з програм, яка дозволяла мігрантам в'їжджати до США за допомогою урядового додатка CBP One.