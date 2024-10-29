Трамп відреагував на те, що його називали "нацистом" та відповів на критику

Кандидат у президенти від партії республіканців Дональд Трамп відповів на критику демократів. Він назвав себе "протилежністю нациста".

Демократи порівняли мітинг Трампа у "Медісон-сквер-гарден" із пропагандистським мітингом 1939 року. Він відреагував на закиди.

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Трампа розкритикували

Камала Гарріс, опонентка Трампа, заявила, що вважає його фашистом після повідомлень у ЗМІ, нібито республіканець під час свого президентства висловлював захоплення лояльністю нацистських генералів Адольфа Гітлера.

Раніше західне видання із посиланням на власні джерела писало, що нібито Трамп у приватній розмові в Білому домі сказав, що йому "потрібні такі генерали, як у Гітлера". Один із посадовців, який працював із республіканцем підтвердив це, проте речник кандидата в президенти спростував цю інформацію.

Також стверджували, що Трамп сказав, що "Гітлер зробив кілька хороших речей".

Дональд Трамп же вважає себе "протилежністю нациста", а Гарріс – "фашисткою". Він наголосив, що його батько говорив йому ніколи не використовувати це слово.

Я не нацист. Я – протилежність нациста,

– підкреслив він.