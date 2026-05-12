24 Канал Новини світу Трампа спитали про порозуміння з Путіним та можливість візиту до Росії
12 травня, 21:28
Сергій Попович
Основні тези
  • Трамп заперечив наявність порозуміння з Путіним щодо окупації Донбасу.
  • Трамп заявив, що діятиме відповідно до потреби, відповідаючи на питання про можливий візит до Москви.

Президент США Дональд Трамп заявив, що не має ніякого порозуміння його і Путіна. Він також відповів, чи планує відвідати Москву.

Про це Трамп сказав журналістам, перед тим, як вирушив на зустріч з Сі Цзіньпіном у Китай.

Чи може Трамп відвідати Росію цього року?

Журналісти запитали у президента США Дональда Трампа, чи є між ним та російським лідером Володимиром Путіним деяке порозуміння щодо плану Москви окупувати увесь Донбас.

Трамп відповів коротко: "Ні".

Також у американського очільника списати, чи планує він відвідати Москву цього року.

Я буду робити те, що потрібно, 
– сказав Трамп.

Трамп казав про можливість направлення у Росії переговірної групи

