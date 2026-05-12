Трампа спитали про порозуміння з Путіним та можливість візиту до Росії
- Трамп заперечив наявність порозуміння з Путіним щодо окупації Донбасу.
- Трамп заявив, що діятиме відповідно до потреби, відповідаючи на питання про можливий візит до Москви.
Президент США Дональд Трамп заявив, що не має ніякого порозуміння його і Путіна. Він також відповів, чи планує відвідати Москву.
Про це Трамп сказав журналістам, перед тим, як вирушив на зустріч з Сі Цзіньпіном у Китай.
Чи може Трамп відвідати Росію цього року?
Журналісти запитали у президента США Дональда Трампа, чи є між ним та російським лідером Володимиром Путіним деяке порозуміння щодо плану Москви окупувати увесь Донбас.
Трамп відповів коротко: "Ні".
Також у американського очільника списати, чи планує він відвідати Москву цього року.
Я буду робити те, що потрібно,
– сказав Трамп.
Трамп казав про можливість направлення у Росії переговірної групи
Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий відправити делегацію до Москви для переговорів.
Він також зазначив про величезні втрати з обох сторін під час війни та додав, що минулого місяця загинуло 25 000 молодих солдатів.