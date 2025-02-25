Джонсон назвав дві причини, чому Трамп робить антиукраїнські заяви

Колишній прем'єр Великої Британії Борис Джонсон добре знає Дональда Трампа. І має пояснення його антиукраїнським заявам.

Про це пише 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Бориса Джонсона NV.

Дивіться також Зупинити Трампа: європейські лідери можуть зустрітися в Лондоні 2 березня, – Bloomberg

Трамп у заручниках, тому говорить дикі речі

За словами Джонсона, Трамп "слухає багато сміття про Україну".

"У нього є люди, які говорять йому на вухо нісенітниці про війну, про першопричини війни, про НАТО. Ми всі знаємо, що це маячня, але він це чує", – пояснив колишній прем'єр.

Другу причину дурних заяв Трампа Джонсон вбачає у тому, що "зараз відбуваються якісь переговори". Саме тому президент США хоче укласти угоду про видобуток корисних копалин. Утім, тут не все так просто.

Він має показати ізоляціоністам у Конгресі, Такеру Карлсону і всім цим хлопцям, що він має щось в обмін на продовження американської підтримки України. І тому я сподіваюся, що угода про видобуток корисних копалин буде узгоджена. Я думаю, що це хороша угода. Так, це виглядає як великі гроші, але…

– висловився ексглава британського уряду.

На зауваження про те, що така угода цинічна, Джонсон відповів: "Так, але жодна копійка не надійде до інвестиційного фонду прибутку, якщо у вас не буде вільної, суверенної та безпечної України. Це великий приз".

Цікаво, що схожу думку раніше висловлював сенатор-республіканець Ліндсі Грем. Він назвав угоду про копалини вирішальною, оскільки саме так Трамп зможе довести виборцям, що слід і надалі підтримувати Україну.