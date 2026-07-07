Надії були марними: в ОПУ пояснили, чому співпраця Трампа із Путіним нині не має перспектив

Позиція Дональда Трампа щодо війни в Україні час від часу змінювалася під впливом тих чи інших обставин. Зокрема, він неодноразово підігрував Росії. Проте сьогодні для США було б корисніше переглянути таку політику щодо Кремля.

Про це у розмові з 24 Каналом підкреслив радник Офісу Президента України Михайло Подоляк, наголосивши, що контакти з Росією вкрай негативно впливають на репутацію Дональда Трампа. Водночас співпраця з Україною має багато переваг.

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Україна знає, як вести перемовини з Трампом, щоб переконати його

Подоляк пояснив, що інституціонально Трампу абсолютно не вигідно продовжувати використовувати проросійську риторику. Це не має сенсу саме через бізнес-міркування. Він мав певні надії на те, що США з Росією можуть побудувати великі бізнес-проєкти.

Але все це фікція. Росія на сьогодні не має жодних можливостей створювати великі проєкти. Вона в дефіциті, і він буде тільки зростати,

– впевнений він.

Це навіть не питання міфічної глобальної репутації. На думку радника ОПУ, це питання конкретних електоральних рейтингів, контролю над Конгресом чи Сенатом з боку Республіканської партії.

Для Трампа сьогодні очевидно, що з Путіним пов'язані тільки негативи з погляду отримання політичної, бізнесової та репутаційної дохідності. Тому Сполученим Штатам продовжувати домовлятися з Кремлем на його ж умовах не має жодного сенсу,

– зауважив він.

Настрої Доналда Трампа, дійсно, швидко змінюються. Проте, на думку Подоляка, важливо розуміти, якщо під час переговорів запропонувати йому щось, що президент США сприйме як позитивне саме для нього, що додасть йому балів, нових можливостей, то тоді з ним реально домовитися про багато речей. Тому Україна приходить сьогодні на переговори з американцями, маючи конкретні моделі.

Подоляк пояснив, чому Трампу не вигідна співпраця з Росією: дивіться відео

Київ, за словами радника ОПУ, завжди надає факти: що відбувається по лінії фронту, в глибокому тилу Росії, яка ситуація з російською нафтовою промисловістю. Ці факти потім ще додатково верифікують розвідтовариством Сполучених Штатів.

Україна говорить, як треба виходити з цієї ситуації, як треба закінчити активну фазу війни, які можуть бути сценарії, хто яку роль має виконувати і чому США мають у цьому домінувати. Київ заявляє, що готовий бути партнером Вашингтона у відповідних індустріях – дронових, радіоелектронного подавлення тощо. І водночас Україна хоче бути союзником в межах умовного партнерства з НАТО,

– підкреслив Михайло Подоляк.

Він додав, що всі пропозиції України є позитивними і для особисто Трампа, і для Сполучених Штатів. При цьому все, що пропонує чи робить Росія, є вкрай негативним для американського лідера та для перспектив США як домінуючого центру.

Нагадаємо, що президент України після телефонної розмови з Дональдом Трампом заявив, що американський лідер змінив своє ставлення щодо війни. За словами Зеленського, президент США "хоче бути там, де є успіх", і це пов'язано, зокрема, з наближенням виборів, а також з вірою Трампа у те, як "можна закінчити цю війну".