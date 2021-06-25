Не помітили: трамвай з мертвим пасажиром 6 годин їздив у швейцарському Цюріху

64-річний чоловік помер у трамваї швейцарського Цюріха, коли добирався на роботу. Втім, минуло кілька годин, перш ніж хто-небудь це зрозумів.

Один з пасажирів повідомив водієві про те, що щось не так, лише через 6 годин. Той викликав швидку, якій залишалося лише констатувати смерть.

Читайте також Смерть чоловіка в потязі Рахів – Київ: за справу взялася поліція

40-річний син померлого шокований тим, що ніхто не звернув увагу на батька. "Ні водій, ні пасажири нічого не помітили. Його труп годинами подорожував по місту", – зазначив він. Його сестра також засмучена через це. "Важко повірити. У наші дні люди надто зосереджені на собі й більше не виявляють громадянської мужності", – додала вона.

Діти загиблого стурбовані тим, що люди не усвідомлюють того, що навколо них відбувається. Саме тому вони вирішили поділитися цією історією.

В українському потязі померла жінка

Службі громадського транспорту Цюріха та місцевим правоохоронцям вже відомо про інцидент. Вони виключають причетність до смерті пенсіонера сторонніх осіб.

У червні літня пасажирка померла під час мандрівки у потязі Костянтинівка – Одеса. Інцидент стався під Павлоградом, що на Дніпропетровщині.

За попередньою інформацією, жінці було приблизно 70 років. Очевидці зазначили, що їй раптово стало погано. Причини з'ясовуватимуть правоохоронці.