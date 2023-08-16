Приїхала поховати маму: у Львові побили трансгендерну військову

У Львові 15 серпня побили трансгендерну військову Хелен. Вона приїхала до міста у відпустку, аби поховати маму.

Хелен увечері 15 серпня була на вулиці у центрі Львова. Вона вечеряла та спілкувалася зі своїм коханим по відеозв'язку.

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Раптом до Хелен підійшов агресивний незнайомець. Коли військова попросила його відійти, чоловік накинувся та вдарив її у носа. При цьому він запитав: "ти шо, п****р?".

Від удару Хелен втратила координацію, і він вдарив її ще декілька разів, поки їй не вдалося відійти на декілька метрів,

– мовиться у повідомленні.

Відразу після нападу Хелен розповіла своїм підписникам, що вся закривавлена.

Хелен служить вже 3 роки. Вона розповіла , що присвятила своє життя ЗСУ добровільно. До початку повномасштабного вторгнення Хелен вже 1,5 року перебувала на контрактній службі. Перед першим виїздом у зону ООС у Хелен виявили хворобу. Так військова отримала статус "обмеженої придатності". З того часу Хелен несе службу у нарядах.

У поліції розповіли, що Хелен, яка написала заяву, наразі перебуває у них та дає свідчення.