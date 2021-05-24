Тероризм Лукашенка в небі: якою буде відповідь Заходу – трансляція з Олексієм Печієм

Цивілізований світ різко відреагував на захоплення літака Rayanair в Мінську і подальший арешт критика Олександра Лукашенка – Романа Протасевича. Інцидент назвали актом державного тероризму, ініційований особисто самопроголошеним президентом Білорусі.
Цей акт тероризму вже обговорюється на найвищому рівні ЄС, НАТО і США. Але важливо розуміти – без Росії і особисто Путіна тут не обійшлося.
До слова Роман Протасевич: хто це та чому Лукашенко ненавидить блогера
Адже вже незабаром глави Білорусі і Росії знову зустрінуться. Про що говоритимуть 2 диктатори на тлі підготовки зустрічі Володимира Путіна і Джо Байдена – питання відкрите.
Як Кремль може використовувати свавілля Лукашенка в небі і як на це відреагує Захід. Про це і не тільки розповість журналіст та автор відеоблогу "Теории заговора" Олексій Печій під час стріму на ютуб-каналі 24 каналу о 19:00. Не пропустіть!
Дивіться пряму трансляцію з Олексієм Печієм:
Що відомо про затримання Романа Протасевича
- 23 травня літак компанії Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса, посадили у Мінську через нібито бомбу на його борту. Після обшуків вибухівки так і не знайшли.
- Однак після приземлення літака журналіста Романа Протасевича та його дівчину затримали. Чоловіку загрожує до 15 років ув'язнення через кримінальні справи, порушені проти нього у Білорусі.
- Нахабне захоплення цивільного пасажирського судна засудили західні лідери. В Польщі режим Лукашенка обвинуватили у державному тероризмі, в Литві почали розслідування, а у Держдепартаменті США, Раді ЄС і в НАТО закликали негайно звільнити всіх затриманих.