У Львові медики провели трансплантацію серця батьку двох військових, який пережив інфаркт
- У Львові медики провели успішну трансплантацію серця 56-річному Ігорю Коверку після інфаркту, який стався на фоні стресу через службу його синів.
- Операція відбулася 17 січня після пів року очікування на донора, і наразі стан пацієнта стабільний.
У Львові провели трансплантацію серця 56-річному Ігорю Коверку – батькові двох українських військових. За словами медиків, стан чоловіка різко погіршився після перенесеного інфаркту.
Про це повідомило Перше медичне об'єднання Львова.
Читайте також Медики зробили диво: після місяця у комі опритомніла дівчинка, яку збила суддя у Харкові
Як лікарі врятували чоловіка?
Лікарі розповіли, що раніше Ігор Коверко не мав серйозних проблем зі здоров'ям, однак ситуація змінилася після початку повномасштабної війни.
Обидва сини пана Ігоря – у війську, і кожен день очікування звістки з фронту давався йому нелегко,
– йдеться в дописі.
Одного разу молодший син тривалий час не виходив на зв'язок, перебуваючи в умовах напівоточення. Коли він зрештою зателефонував, родині здалося, що найгірше вже позаду. Та вже за два дні в батька стався інфаркт – це було 24 лютого 2025 року.
Подальше обстеження показало, що серце пацієнта функціонує лише на 20%, і єдиним рішенням була трансплантація.
17 січня кардіохірурги провели трансплантацію / Фото: Перше медичне об'єднання Львова
Влітку чоловіка внесли до листа очікування на донорський орган. За словами медиків, необхідність пересадки пан Ігор сприйняв спокійно.
Донор з'явився за пів року очікування, і 17 січня кардіохірурги Центру трансплантології замінили зношене серце пана Ігоря новим,
– розповіли в Першому медичному об'єднанні.
Наразі Ігор Коверко почувається добре, а пересаджене серце працює стабільно. Чоловік також дякує родині донора та лікарям за порятунок.
Лікарі врятували 16-річну Єву, яка пережила десяток операцій
16-річна Єва потрапила до лікарні з важкими травмами. Її будинок Росія зруйнувала під час атаки по Тернополю 19 листопада. З того часу Єва перенесла понад 10 складних операцій.
Медики проводили втручання так, щоб зберегти життя дитини та її кінцівки. Тепер на Єву чекає ще одне важливе лікування – лікарі проведуть реконструкцію її руки.
Сестричка Єви Адріана після ракетного удару по Тернополю теж потрапила до лікарні, але лікарі не встигли їй допомогти. Мама дівчат Олена Унольт загинула на місці.