У Росії триває транспортний колапс – у період з 5 по 7 липня авіакомпанії скасували 485 рейсів, ще 1 900 – було затримано. Тисячі людей сплять на підлозі аеропортів і вимагають безкоштовних "курилок".

Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал. Однак у Росавіації вже заявили – нині все працює "у штатному режимі".

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Що відбувається в аеропортах

На третій день транспортного колапсу в Росії понад 7 тисяч пасажирів досі не можуть вилетіти з Петербурга.

У місцевому аеропорту "Пулково" затримано понад 100 рейсів – від 2 до 6 годин, ще близько 30 скасовано.

Люди сплять на підлозі аеропорту: дивіться відео

У Москві також проблеми – у "Шереметьєво" люди сплять просто на підлозі. Наразі затримано щонайменше 67 рейсів. Причиною називають загрозу безпілотників, уночі в області збили 8 дронів.

Попри колапс, у Росавіації заявили, що всі аеропорти країни тепер працюють штатно, приймають і відправляють рейси. "Авіатранспортна система Росії продемонструвала стійкість до втручань у її роботу ззовні", – переконують в організації.

Колапс у московському аеропорту: дивіться відео

Не обійшлося й без конфліктів – у "Пулково" пасажири бунтують проти платного місця для куріння. Довелося викликати групу швидкого реагування.

В аеропорту кажуть, що не можуть зробити "курилку" безкоштовною навіть тимчасово, інакше там почнеться тиснява. Система вентиляції нібито розрахована лише на 6 осіб.

Люди вимагають безкоштовної "курилки": дивіться відео

До слова, загалом оформлено 43 000 вимушених повернень квитків, у готелях розмістили 94 000 осіб, а сума наданих ваучерів на напої та харчування становить 354 000 рублів.

Нагадаємо, 7 липня стало відомо про відставку російського міністра транспорту Романа Старовойта, однак причини звільнення офіційно не оголошували. Відповідний указ підписав Володимир Путін, документ опублікували на сайті Кремля.