Не мільйонні, а мільярдні збитки: Україна знайшла чергову вразливу точку у Росії

В Росії з 5 липня триває транспортний колапс, через який тисячі пасажирів застрягли в аеропортах. Вже скасовано кілька сотень рейсів, а майже 2 тисячі – затримано.

Політолог та керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко розповів 24 Каналу, які масштабні наслідки відчує Росія через цю глобальну проблему. Також відомо, що колапсі в російських аеропортах стався через введення обмеження, коли виникла загроза атаки БпЛА.

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Дуже болісний удар

Чаленко зазначив, що внаслідок зупинки авіасполучення в Росії, економіка країни зазнає величезних збитків.

Йдеться навіть не про мільйони, а мільярди. Це має кумулятивний вплив на економіку загалом, адже логістика важлива її частина, на неї все зав'язано,

– пояснив керівник Центру аналізу та стратегій.

Зважаючи на те, що територія Росії є витягнутою, це – найбільша за площею країна світу, то без авіаційного сполучення росіяни апріорі не можуть існувати. Тому це дуже болісний удар для неї.

Україна промацала слабину росіян, коли проводила попередні спецоперації. Тепер це потрібно масштабувати. До того ж у росіян немає реального рецепта захистися від атак безпілотників,

– наголосив політолог.

Єдине, що роблять в Росії, реагуючи на атаки, на його думку, – запроваджують план "Килим". Це означає, що всі борти або залишаються припаркованими, або летять деінде на запасні аеродроми, або сотні рейси скасовуються.

Все це має економічні наслідки. Якщо скасовуються рейси лоукостів, це призводить до масштабних збитків та взагалі загрожує закриттям авіакомпаній,

– сказав він.

Водночас цілі атак українських безпілотників – військові об'єкти, а колапс в російських аеропортах – це вторинний ефект.

Це можливість нагадати росіянам, що війна відбувається також і на території безпосередньо Росії. І все це є наслідком політики диктатора Володимира Путіна,

– підкреслив Ігор Чаленко.

Проте в Росії, за словами політолога, наразі не спостерігаються протести через цю ситуацію. Якщо і виникають скандали, то вони пов'язані з представниками авіаційної галузі, губернаторами. Проблему намагаються каналізувати на нижчому рівні, але ж зрозуміло, що відповідальність за цю ситуацію несе найвище керівництво.

Нагадаємо, що в аеропортах Росії, зокрема в "Шереметьєво" в Москві та "Пулково" в Санкт-Петербурзі скасували з 5 по 7 липня 485 рейсів, а 1 900 – було затримано. Є проблеми в роботі аеропортів Єкатеринбурга, Нижнього Новгорода, Калінінграда.

У самих літовищах утворилась тиснява, тисячі виснажених людей змушені, сидячи та лежачі, багато часів чекати своїх рейсів. Також частину пасажирів тривалий час не випускають із літаків після посадки.