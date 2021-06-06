Німеччина наполягає на збереженні транзиту через Україну після запуску "Північного потоку-2"

В Уряді Німеччини заявляють, що Україна повинна залишитися транзитером газу після запуску "Північного потоку-2". Слова Путіна про "добру волю" щодо Києва викликали критику.

Центральне значення для Берліна мало і має те, що Україна повинна зберегти за собою статус країни – транзитера газу. Таку думку висловив представник уряду ФРН Штеффен Зайберт.

Раніше Путін запевнив, що транзит газу Україною збережеться

Заяву Путіна "про політичну волю" розкритикували

Очільник Кремля сказав, що є можливість завантажувати газотранспортну систему України і надалі. Але для цього, мовляв, необхідна воля Києва до економічних відносин. За його словами, Україна монопольно завищує ціни на транзит газу. Водночас держава знижує привабливість свого транзиту, тобто має погану монополію.

Втім, у Німеччині кажуть: Росія та Україна уклали договір про транзит газу за посередництва Євросоюзу. Тому його необхідно дотримуватися і надалі – постачати газ для Європи.

Підписавши договір про транзит газу... Росія і Україна взяли курс на це і послали важливий сигнал для забезпечення безпеки поставок газу в Європу – і ми очікуємо, що це спільна угода буде дотримуватися,

– підкреслив Штеффен Зайберт.

За словами експерта з питань зовнішньої політики Християнсько-демократичного союзу Йоханна Вадефуля, Німеччина наполягає на тому, щоб "програма поставок газу на Україну продовжувалася без політичних умов".

Із кінця травня 2021 року у Балтійському морі почали активні роботи з прокладання "Північного потоку-2".

Путін оголосив про завершення укладання труб першої нитки "Північного потоку-2".

Втім, цього наразі не підтверджує Єврокомісія.

Нещодавно Вашингтон призупинив санкції проти "Північного потоку-2". Вони тривалий час блокували будівництво газопроводу.

Джо Байден вважає санкції контрпродуктивним, адже газопровід побудований вже на 95%. Ба більше, вони начебто руйнують стосунки з Європою.

Німеччина зацікавлена у запуску "Північного потоку-2" і вкладала у цей сумнівний російський проєкт гроші.