"Хрест вже поставлено": зупинка транзиту російського газу впевнено веде Москву до краху

З 1 січня Україна припинила транзит російського газу до Європи. Це рішення назвали "історичним". Європейська комісія погодилась з таким рішенням, підкресливши, що Київ давно попереджав про зупинку транзиту, як термін дії угоди вичерпається.

Після того, як транзит російського газу через Україну зупинився, Росія позбулася серйозного важеля впливу. Економіст та виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповів 24 Каналу, які тепер виклики чекають на Москву і як на це вплинула позиція самого Кремля.

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Кремль втрачає шалені кошти

Росію рішення про зупинку транзиту газу зовсім не потішило, що й не дивно. Адже ще у 2021 році частка російського газу на європейському ринку становила 37%. А у жодному санкційному пакеті навіть не мовилось про якісь обмеження на природний газ з Росії. Однак вже 2022 року Кремль вистрелив собі у ногу, "жонглюючи" цінами на газ. Це вже тоді змусило Європу шукати альтернативу.

Тепер же ситуація змінилась для Росії у ще гірший бік.

Мінус 6 мільярдів доларів – серйозний вплив. Цим відключенням газогону Росія втратила мінімум 2,5% європейського ринку газу. На сьогодні загальний обсяг присутності Росії на газовому ринку Європи – близько 5%. Єдиний газогін, який наразі працює і навряд чи буде простоювати – "Турецький потік",

– зауважив Олег Пендзин.

Довідка. "Турецький потік" — міжнародний газопровід, що проходить по дну Чорного моря з Анапського району Росії до Туреччини.

Ба більше, з падінням режиму Башара Асада у Сирії з'явилась потенційна можливість побудови газогону через Сирію та Туреччину – з Катару до Європи. Це питання блокував сам Асад, якого підтримувала Росія. Реджепу Ердогану ж – це було і є зараз надзвичайно вигідно.

"Поки Катар забезпечує Європу скрапленим газом, але якщо вдасться знайти відповідні кошти, то цей газогін поставить остаточну крапку в питанні перспективи російського газу навіть для Туреччини", – підкреслив економіст.

Що залишається Росії

У Росії ж залишається одна труба – "Сила Сибіру", яка йде в Китай. Через неї перекачують близько 25 мільярдів метрів кубічних на рік. У планах також було побудувати трубопровід "Сила Сибіру-2", однак Пекін поставив умову, що в такому випадку газ їм продаватимуть за внутрішньоросійськими цінами. Не знайшовши компромісу, країнам довелося заморозити проєкт.

На газовому бізнесі Росії сьогодні фактично поставлений хрест. Сьогодні "Газпром" – один із найбільших банкрутів Росії, а у 2021 році це була одна з найуспішніших компаній,

– зазначив Пендзин.

"Газпром" зараз продає активи в Москві для того, щоб перекрити борги. Однак ситуація погіршуватиметься і надалі, на що суттєво вплинула зупинка транзиту російського газу через Україну.