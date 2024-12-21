Фіцо погрожує Україні "серйозним конфліктом" у разі припинення транзиту російського газу

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що припинення транзиту російського газу через Україну до Словаччини може спричинити серйозний конфлікт між країнами.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його публікацію у Facebook. Раніше він вже неодноразово дозволяв собі подібні висловлювання з цього приводу.

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Як Фіцо вимагає транзит газу

Київ має намір припинити транзит газу з Росії до Європи, угода про який закінчується 1 січня 2025 року. Словацький прем'єр вкотре прокоментував це, вимагаючи "солідарності" та звинувачуючи українського президента Володимира Зеленського.

Якщо Зеленський не пустить наш газ, може виникнути серйозний конфлікт. Чому це має йти тільки від нас туди? Чому не може бути якогось прояву солідарності щодо нас,

– заявив Роберт Фіцо.

До слова, Bloomberg повідомляло, що політики вже обговорили це питання на саміті в Брюсселі. Однак Зеленський сказав, що Україна не буде транзитувати російський газ, доки не отримає гарантій, що Кремль не отримає фінансової вигоди під час війни.

Своєю чергою Фіцо тоді поставив під сумнів, чи має Україна "право шкодити економічним і національним інтересам окремої держави-члена ЄС" за цих обставин. Тобто якщо Київ не дозволить транзит газу, Фіцо розгляне можливість запровадження відповідних заходів проти України.