Траса Київ – Чоп повністю перекрита: на Рівненщині – масштабна ДТП з 5 авто та постраждалими
В ніч на 21 листопада на Рівненщині сталася ДТП, через яку довелося перекрити трасу міжнародного значення Київ – Чоп. На дорозі зіткнулися відразу 5 авто.
Аварія трапилася на 345 кілометрі автодороги біля села Грушвиця Друга. Рух транспорту довелося зупинити в обох напрямках.
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У патрульній поліції Рівненської області зауважили, що внаслідок ДТП з 5 автомобілями є потерпілі. На оприлюднених фото видно вантажівку та авто, які не розминулись на дорозі. Ймовірно, інші транспортні засоби зіткнулися з ними.
Внаслідок ДТП на 350-му кілометрі автомобільної дороги М-06 рух автодорогою Київ – Чоп на час ліквідації наслідків пригоди неможливий,
– мовиться у повідомленні правоохоронців.
Шляхи об'їзду
Обʼїзд заблокованої ділянки дороги можливий:
- дорогами місцевого значення через населені пункти Грушвиця та Дібрівка,
- а також через дорогу Т-18-17 Бережниця — Степань — Деражне — Клевань,
- дорогою Т-18-06 Рівне – Млинів – Берестечко – Буськ – Перемишляни та М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече через населені пункти Велика Омеляна, Дядьковичі, Сатиїв та Ужинець.
Про зняття обмежень правоохоронці обіцяють повідомити додатково.
Трагічна ДТП у Чернівцях
Вранці 20 листопада у Чернівцях сталася страшна аварія, внаслідок якої загинули 3 юнаків віком 19,20 та 22 років.
Попередньо, 22-річний водій автомобіля BMW не обрав безпечної швидкості, не впорався з керуванням та допустив зіткнення з деревом. Він та його пасажири отримали не сумісні з життям травми.