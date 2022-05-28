Траса Лисичанськ – Бахмут весь час обстрілюється, нею їхати ризиковано

Російські окупанти намагаються відрізати постачання допомоги до Лисичанська та Сєвєродонецька. Для цього вони намагаються захопити трасу Лисичанськ – Бахмут. Однак вона під контролем українських військ, але пересуватися нею небезпечно.

Міська агломерація Лисичанська та Сєвєродонецька під постійним обстрілом російських окупантів. Особливо дістається Сєвєродонецьку, де росіяни обступили місто з трьох сторін, а вже навіть захопили готель на окраїні міста. Українським військам поки не вдалося їх вибити звідти, попри те, що окупанти зазнають чималих втрат і просунутися далі не можуть. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай, повідомляє 24 канал.

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За його словами, Сєвєродонецьк під постійним обстрілом.

"Російська армія просто знищує місто, обстрілює його з усіх видів озброєння – танками, мінометами, артилерією, системами залпового вогню, авіаудари наносить. Там достатньо серйозна ситуація в місті в плані обстрілів. Навіть важко знайти перерву, щоб була тиша", – розповів Сергій Гайдай.

Це впливає і на можливість доставки гуманітарних вантажів жителям Сєвєродонецька. Адже через знищений міст між містами вантажівки вже не можуть проїхати. Відтак гуманітарні вантажі до міста доставляється легковим транспортом.

Дещо інша ситуація з Лисичанськом. Адже з міста йде траса на Бахмут, яка є "дорогою життя" для оточених міст. Саме нею і йде постачання необхідного продовольства для населення міста.

"Траса Лисичанськ – Бахмут повністю прострілюється, але вона не під контролем російської армії. Вони її не перекрили, але вони її обстрілюють. Їхати по ній дуже небезпечно, ризиковано. Там на трасі багато автомобілів, які розстріляні вщент", – розповів Сергій Гайдай.

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Попри це, цією трасою і надалі продовжують постачати гуманітарні вантажі в Лисичанськ. І саме цією трасою здійснюється евакуація мирного населення цих міст.

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