Прильоти по мосту, перекрита траса Одеса – Рені: усе про масовані атаки по Маяках

У четвер, 18 грудня, російські військові атакували дроном міст поблизу села Маяки на Одещині. Уночі наступного дня ворог продовжив бити "Шахедами", а вдень туди прилетіла балістика.

Через обстріли та їх наслідки рух трасою "Одеса – Рені" тимчасово зупинили. 24 Канал зібрав усе, що наразі відомо про ситуацію.

Що відомо про влучання дрона в автомобіль?

У четвер, 18 грудня, ворожий безпілотник поцілив у цивільний автомобіль, який рухався мостом. У машині була жінка з трьома дітьми.

Вона отримала важкі травми та померла в кареті швидкої допомоги. Дітей госпіталізували з тілесними ушкодженнями та гострою стресовою реакцією.

Тоді голова Одеської ОВА повідомив, що росіяни вже тричі атакували цю ділянку, та попросив водіїв утриматися від руху в бік мосту в районі Дністровського лиману, що біля села Маяки.

Де розташовані Маяки: дивіться на карті

Навіщо противник атакує Маяки?

До слова, 14 грудня ворог масовано атакував "Шахедами" міст у Затоці, тепер під ударом Маяки. Ситуацію прокоментував голова Центру радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Вони (росіяни – 24 Канал) намагаються таким чином відрізати від транспортних комунікацій всю західну частину Одеської області. А це вихід до логістики на Дунаї,

– наголосив експерт.

Уже вночі 19 грудня, за його словами, по мосту в Маяках прилетіло 10 "Шахедів", а вдень – балістика. Причому заряд був касетний, аби нашкодити цивільним у черзі біля об'єкта та ремонтникам.

Олег Кіпер розповів, що роботи із ліквідації наслідків тривають, а будь-яка публічна комунікація може призвести до повторних ударів не тільки по інфраструктурі, а й по людях.

Посадовець закликав не публікувати в мережі інформацію про ремонт мосту та альтернативні маршрути пересування.

Яка ситуація на трасі та держкордоні?

Через масовану російську атаку трасу "Одеса – Рені" тимчасово перекрили. Станом на вечір 19 грудня автомобільною дорогою М-15 припинено рух вантажного транспорту.

Міністерство розвитку громад та територій спільно з місцевою владою та компетентними органами наразі опрацьовує можливі варіанти для забезпечення альтернативного транспортного сполучення в регіоні. Перенаправлення здійснюють з урахуванням безпекової ситуації та пропускної спроможності дорожньої мережі.

Це стосується пасажирських перевезень, вантажного транспорту та транзитних потоків, які забезпечують сполучення регіону з пунктами пропуску на кордоні та дунайським напрямком,

– зауважив Олексій Кулеба.

Рух до пунктів пропуску й населених пунктів в західній частині Одеської області наразі не здійснюється, зокрема до:

"Паланка – Маяки – Удобне";

"Рені – Джурджулешти";

"Табаки – Мирне";

"Виноградівка – Вулканешти";

"Малоярославець – Чадир-Лунга 1";

"Серпневе – Бесараб'яска";

"Нові Трояни – Чадир-Лунга";

"Старокозаче – Тудора";

"Орлівка – Ісакча.

Мінрозвитку перебуває на зв'язку з компетентними органами Молдови для перенаправлення транспортних засобів на доступні пункти пропуску. До слова, на кордоні у Вінницькій області фіксують перевантаження на "Могилів-Подільський – Отач".

Вантажівкам, які планували перетин кордону через пункти пропуску на Одещині та перенаправляються на альтернативні пункти, необхідно внести зміни до митної декларації та зареєструватися в Системі "єЧерга" на необхідний пункт пропуску.

Перевізникам пасажирів, які здійснюють виїзд до Молдови, необхідно обрати відповідний пункт пропуску під час реєстрації в "єЧерзі". У разі відсутності дозволу на регулярний маршрут через ці пункти пропуску для реєстрації можна скористатися одноразовим дозволом або бортовим журналом Interbus.