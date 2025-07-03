Вибух біля Житомира: рух на трасі Київ – Чоп повністю відновили

Ввечері 2 липня неподалік Житомира прогриміли вибухи. Через це рух ділянкою дороги М-06 Київ – Чоп обмежували рух. Однак на ранок 3 липня проїзд трасою повністю відновили.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу відновлення та розвитку Житомирської області.

Зверніть увагу Дим повсюди, палають будинки: все про потужний вибух на трасі біля Житомира

Рух на трасі М-06 Київ – Чоп відновлено

Близько 07:00 Служба повідомила про відновлення проїзду в обох напрямках усіма смугами дороги М-06 Київ – Чоп. Нагадали, що рух ділянкою дороги було тимчасово обмежено через надзвичайну ситуацію. Також закликали бути уважними й обережними.

Зауважимо, близько 18:00 2 липня в селі Березина поблизу Житомира на міжнародній трасі М-06 сталися два вибухи. Спалахнула пожежа.

Голова Глибочицької громади Сергій Сокальський уточнив, що вибухи сталися на території двох виробничих приміщень. Вони повністю знищені.

На жаль, не минулося без жертв. Голова ОВА заявив, що внаслідок надзвичайної події, загинули 2 людей. Ще 24 – зазнали поранення й були доставлені до медзакладів. Серед постраждалих – 4 дітей.