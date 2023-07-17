На Одещині зіткнулися автобус і фура: серед постраждалих діти
Джерело:ГУНП в Одеській області
Автобус та фура зіткнулися уночі на трасі Одеса – Кишинів. Унаслідок аварії постраждало 11 осіб, серед яких – неповнолітні.
ДТП сталася 16 липня близько о 23:00. Водій автобуса зіткнувся з фурою приблизно на 36 кілометрі автодороги Одеса – Рені.
Дивіться також У Харкові 20-річний хлопець вбив усю родину та вчинив смертельну ДТП: серед жертв – дитина
В ДТП постраждали діти
За попередньою інформацією правоохоронців, 50-річний водій автобуса сполучення Одеса – Кишинів рухався у напрямку села маяки. Чоловік не вибрав безпечну швидкість і зіткнувся з вантажним автомобілем з причепом, який рухався у попутному напрямку. За кермом фури був 48-річний водій.
На місці аварії водії відразу перевірили на стан сп'яніння. Правоохоронці провели експертизу й заявили, що обидва водії тверезі.
На жаль, унаслідок дорожньо-транспортної пригоди є постраждалі. Травми отримали 11 пасажирів автобуса, серед яких 6 – неповнолітні. Усі травмовані були доправлені до медичних закладів для подальшого обстеження.
Відомості про подію слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження" Кримінального кодексу України. У рамках провадження поліцейські призначили низку експертиз, слідство триває.
Інші новини про ДТП в Україні
- Під Кропивницьким 16 липня зіштовхнулися два мікроавтобуси – рейсовий та вантажний. Унаслідок ДТП постраждало 17 осіб. На жаль, 2 людини – загинуло.
- На Чернігівщині 12 липня сталася смертельна ДТП – поїзд переїхав автомобіль. У результаті аварії загинуло 3 пасажири автомобіля, серед яких була дитина.
- На трасі Київ – Чоп 10 липня сталася моторошна ДТП. У поліції попередньо встановили, що одна з вантажівок зіткнулася з іншою, яка їхала на зустріч. Водій однієї фури загинув на місці, іншого – госпіталізували.