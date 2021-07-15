Трасу Київ – Чоп на Львівщині перекрив селевий потік, в області випав гігантський град: відео

На трасі Київ – ЧОП у Львівській області 15 липня зійшов селевий потік. Рух на цій ділянці дороги тимчасово ускладнений через каміння та бруд.

Селевий потік на трасі

Про це журналістам 24 каналу розповів головний фахівець сектору зі зв'язків із ЗМІ Львівського управління ДСНС Ігор Курус.

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Є такий факт. На місці є працівники ДСНС, є поліція, яка організувала реверсний рух на ділянці, де зійшов селевий потік. А також працює дорожня служба,

– сказав він.

Видання Zaxid.net повідомляє, що селевий потік вилився на трасу в четвер, 15 липня, о 18:50, неподалік Сколе.

На дорогу зійшла гірська вода, каміння та бруд. Проїзд цією ділянкою дороги Київ – Чоп ускладнений.

Зазначається також, що там впало дев'ять дерев, їх наразі намагаються прибрати з проїжджої частини.

Гігантський град на Львівщині

У четвер, 15 липня, Львівську область накрили потужні дощі та грози.