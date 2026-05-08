Ці зміни не завжди помітні одразу і не завжди мають форму гострих психологічних станів. Частіше вони проявляються у повсякденній поведінці, у загальному рівні напруження, у тому, як суспільство реагує на помилки, конфлікти й кризи. Далі читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Саме тому розмова про травму – не абстрактна і не суто індивідуальна. Вона напряму пов'язана з тим, як після війни працюють суспільні процеси й інституції.

Як виникає травма і як вона проявляється

Травма виникає тоді, коли людина переживає досвід, що перевищує її можливості адаптації. Війна створює саме такі умови: тривалий стрес, невизначеність, втрати, необхідність швидко ухвалювати складні рішення, постійне відчуття загрози.

Психіка реагує на це не "правильно" чи "неправильно", а так, як може. Для когось це підвищена настороженість і різкі реакції, для когось – емоційна відстороненість, труднощі з концентрацією, імпульсивність або виснаження. Такі стани часто сприймаються як проблемна поведінка або небажання дотримуватися правил, хоча насправді вони є наслідком пережитого досвіду.

Коли травма стає колективною

Коли подібний досвід стає масовим, він перестає бути лише індивідуальним. Формується колективна травма – не як сума окремих історій, а як зміна самої соціальної тканини.

Вона проявляється у зниженні довіри, зростанні напруги між групами, жорсткішій реакції на помилки, схильності до поляризації та нетерпимості.

Колективна травма впливає на те, як суспільство приймає рішення, реагує на кризові ситуації і наскільки готове до співпраці. Її неможливо ігнорувати без наслідків: замовчування не знімає напругу, а лише змінює форму її прояву.

Після війни завжди є вибір

У післявоєнний період суспільство завжди стоїть перед вибором.

Один шлях – намагатися якомога швидше повернутися до формальної нормальності, не озвучуючи травматичний досвід. У такому разі напруга не зникає, а проявляється опосередковано: через конфлікти, жорсткість рішень, нетерпимість до "інакших", зростання взаємної недовіри.

Інший шлях – визнати, що значна частина суспільства живе з наслідками війни, і врахувати це у способі організації державних процесів. Це не про емоційну риторику, а про раціональний підхід до зменшення соціальних ризиків.

Що таке травмочутливість – і чим вона не є

Саме тут з'являється поняття травмочутливості. Воно не означає створення "особливих умов" для окремих груп і не передбачає зниження вимог чи відповідальності. Травмочутливість – це підхід до роботи інституцій, який виходить з розуміння, що люди можуть мати травматичний досвід, навіть якщо про нього не говорять і він не помітний зовні.

Йдеться про взаємодію держави з громадянами так, щоб не посилювати шкоду і не відтворювати відчуття безсилля чи приниження.

Травмочутливі інституції починаються з усвідомлення того, що травма є поширеним явищем у післявоєнному суспільстві і може впливати на поведінку, сприйняття інформації та реакції на стрес. Це змінює логіку рішень: політики й процедури розробляються не для абстрактного "середнього" громадянина, а з урахуванням реального людського стану.

Важливою є здатність розпізнавати прояви травми у повсякденних процесах – без діагностування, але з професійною уважністю. Агресія, замкненість або хаотичні реакції не автоматично трактуються як злісна непокора, а розглядаються як сигнал, що потребує іншого способу взаємодії.

Передбачуваність, мова і запобігання шкоді

Травмочутливі процеси мають бути передбачуваними й зрозумілими. Людина повинна знати, що з нею відбувається, чому ухвалюється те чи інше рішення і які наступні кроки. Це знижує тривогу й опір навіть у складних ситуаціях.

Особливе значення має мова – нейтральна, чітка, без стигматизації та приниження. Дуже часто саме форма комунікації, а не зміст рішення, визначає, чи стане взаємодія конфліктною.

Окремої уваги потребує запобігання повторній травматизації. Навіть формально правильні дії можуть мати травматичний ефект, якщо вони відтворюють відчуття повної втрати контролю або небезпеки. Перегляд таких практик не послаблює інституції, а робить їх ефективнішими.

​​Травмочутливість і соціальна єдність

Після війни зростає ризик поділу людей на "тих, хто справляється" і "тих, хто створює проблеми". Такий поділ може здаватися зручним, але насправді він є одним із найменш раціональних сценаріїв. Розшароване суспільство витрачає більше ресурсів на конфлікти і втрачає здатність до довгострокового розвитку.

Травмочутливі процеси працюють у протилежному напрямку: вони зменшують напругу між групами, роблять правила зрозумілішими і знижують відчуття несправедливості.

Де люди насправді проживають травму

Важливо також розуміти, що більшість людей проживає наслідки травматичного досвіду не в межах формальних систем підтримки, а у своєму повсякденному середовищі – в родині, на роботі, у громаді, серед людей зі спільним досвідом або ідентичністю.

Саме ці простори можуть стати або джерелом відновлення або, навпаки, місцем повторної травматизації. Реакція спільноти – прийняття, осуд, замовчування чи тиск – значною мірою визначає, чи зможе людина впоратися з пережитим. Навіть щире бажання допомогти може мати зворотний ефект, якщо воно супроводжується нерозумінням природи травми.

Водночас спільноти самі можуть бути носіями травматичного досвіду. Як і окремі люди, вони реагують на нього підвищеною настороженістю, страхом повторення загрози, жорсткішими нормами та нетерпимістю до відхилень.

Такі реакції часто закріплюються у звичаях, неформальних правилах і способах "як тут заведено", передаючись далі. Усвідомлення цього – важливий крок до відновлення: назвати пережите своїми словами і вбудувати цей досвід у спільну історію так, щоб він не керував майбутнім через страх.

У такому середовищі всім учасникам стає легше взаємодіяти.

Громадянам – тому що вони не очікують агресії чи приниження за замовчуванням.

Фахівцям і посадовцям – тому що зменшується кількість конфліктів і непередбачуваних ситуацій.

Державі – через зростання довіри до рішень і зниження соціальної напруги.

Чому це важливо для правосуддя

Особливо відчутною ця логіка є у сфері правосуддя, де люди за визначенням перебувають у вразливому стані. Травмочутливі підходи не змінюють зміст закону, але впливають на спосіб його застосування – з урахуванням безпеки, гідності та реального людського контексту.

Такі процеси зменшують ризик конфліктів, підвищують легітимність рішень і зміцнюють довіру до системи загалом.

Зрештою, травмочутливість – це прагматичний вибір.

Можна ігнорувати наслідки війни й мати справу з хронічною напругою, розшаруванням і конфліктами. А можна враховувати травматичний досвід у політиках і процедурах, зменшуючи соціальні витрати і створюючи умови, у яких людям простіше жити й співпрацювати.

У довгостроковій перспективі саме цей підхід дає суспільству більше шансів на стійке відновлення.