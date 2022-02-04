Травми черепа та переломи кінцівок: постраждалі у ДТП на Полтавщині у важкому стані

На Полтавщині 3 лютого трапилася масштабна ДТП. Унаслідок неї постраждали 11 людей. Троє з них перебувають у важкому стані.

Трьох постраждалих госпіталізували у Лубенську лікарню інтенсивного лікування. Про це розповів виконувач обов'язки директора медзакладу Олександр Сиченко.

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Деталі про стан потерпілих

Чоловік 1987-го року народження перебуває в важкому стані в реанімації з політравмою. Потерпілий – на апаратному диханні. У нього травма черепа, мозкова гематома, забій мозку, переломи ребер і кінцівок.

з політравмою. Потерпілий – на апаратному диханні. У нього травма черепа, мозкова гематома, забій мозку, переломи ребер і кінцівок. Чоловік 1987-го року народження також у реанімації з політравмою. Стан потерпілого важкий , він – на апаратному диханню.

, він – на апаратному диханню. 22-річна киянка перебуває у важкому стані в реанімації.

Двоє інших чоловіків віком 19 та 65 років – з травами і також порізами. Їхній стан задовільний.

Решта людей перебувають у стані середньої важкості, а декого вже відпустили додому.

Уже пізно було ввечері, тому всі почали спати. Хвилин 15 – 20 після від’їзду від Пирятина трапився сильний удар, маршрутка перевернулася,

– розповів постраждалий Ігор Рижков.

Ще 7 людей доправили до Пирятинської лікарні. Постраждалу дитину батьки відвезли до Сумської дитячої лікарні. Після огляду сім'ю відпустили додому.

Головне про масштабну ДТП

Аварія трапилася близько 20 години вечора на автодорозі Пирятин – Суми поблизу села Вишневе Лубенського району.

Відомо, що зіткнулися вантажівка Renault Magnum, легковик Cherry Amulet, мікроавтобус Mercedes-Benz-Sprinter та тягач Volvo із напівпричепом.

Унаслідок ДТП постраждали водії легковика, а також керманич та 9 пасажирів мікроавтобуса.

Обставини інциденту встановлюють правоохоронці.

Пасажири маршрутки, яка потрапила у ДТП були застраховані. Про це заявила диспетчерка служби, якій належить транспорт.