Травми черепа та переломи кінцівок: постраждалі у ДТП на Полтавщині у важкому стані
Джерело:Суспільне
На Полтавщині 3 лютого трапилася масштабна ДТП. Унаслідок неї постраждали 11 людей. Троє з них перебувають у важкому стані.
Трьох постраждалих госпіталізували у Лубенську лікарню інтенсивного лікування. Про це розповів виконувач обов'язки директора медзакладу Олександр Сиченко.
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Деталі про стан потерпілих
- Чоловік 1987-го року народження перебуває в важкому стані в реанімації з політравмою. Потерпілий – на апаратному диханні. У нього травма черепа, мозкова гематома, забій мозку, переломи ребер і кінцівок.
- Чоловік 1987-го року народження також у реанімації з політравмою. Стан потерпілого важкий, він – на апаратному диханню.
- 22-річна киянка перебуває у важкому стані в реанімації.
- Двоє інших чоловіків віком 19 та 65 років – з травами і також порізами. Їхній стан задовільний.
Решта людей перебувають у стані середньої важкості, а декого вже відпустили додому.
Уже пізно було ввечері, тому всі почали спати. Хвилин 15 – 20 після від’їзду від Пирятина трапився сильний удар, маршрутка перевернулася,
– розповів постраждалий Ігор Рижков.
Ще 7 людей доправили до Пирятинської лікарні. Постраждалу дитину батьки відвезли до Сумської дитячої лікарні. Після огляду сім'ю відпустили додому.Зверніть увагу! Пасажири маршрутки, яка потрапила у ДТП були застраховані. Про це заявила диспетчерка служби, якій належить транспорт.
Головне про масштабну ДТП
- Аварія трапилася близько 20 години вечора на автодорозі Пирятин – Суми поблизу села Вишневе Лубенського району.
- Відомо, що зіткнулися вантажівка Renault Magnum, легковик Cherry Amulet, мікроавтобус Mercedes-Benz-Sprinter та тягач Volvo із напівпричепом.
- Унаслідок ДТП постраждали водії легковика, а також керманич та 9 пасажирів мікроавтобуса.
- Обставини інциденту встановлюють правоохоронці.