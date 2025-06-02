Каша в голові: дві третини росіян за перемовини, але 80 відсотків підтримують дії армії

Дві третини росіян підтримують мирні переговори та вважають їх однією з головних подій травня. Звісно, більшість опитаних вважає, що треба "усунути першопричини", а вже потім припинити вогонь.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Левада-центр".

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Як росіяни ставляться до війни в Україні та мирних переговорів: дані свіжого опитування

У травні підтримка дій російської армії дещо зросла і становить 80%. Але росіяни підтримують і переговори.

У травні було зафіксовано рекордні значення щодо питання продовження військових дій. За останні три місяці до максимальних значень зросла частка росіян, які вважають, що зараз слід переходити до мирних переговорів – 64% (зростання на 6 відсоткових пунктів з березня 2025 року). Також на 6 відсоткових пунктів (з березня 2025 року) знизилася кількість опитаних, які вважають, що зараз потрібно продовжувати військові дії (28%) і цим досягло мінімальних значень за весь час спостережень.

Цікаво! 20% росіян назвали перемовини в Стамбулі як найбільш пам'ятну подію травня. А 22% – "парад перемоги".

87% росіян підтримали перший раунд переговорів. Вони говорять, що хочуть повернути полонених і бажають завершити конфлікт. А от ті, хто не підтримали перемовини, переконані: переговори у принципі марні. На їхню думку, слід або довести "СВО" до кінця, або негайно припинити війну без перемовин.

73% повторили путінську тезу про "усунення першопричин конфлікту". Проте коли росіян спитали, хто затягує мирний процес, вони відповіли: Україна та Європа.

Чому росіяни підтримують і не підтримують мирні переговори / Інфографіка "Левада-центр"

Відповідно до соціологічних опитувань, 58% росіян уважно стежать за "подіями довкола України". Це переважно люди старшого віку, чоловіки, ті, хто підтримують Путіна та дізнаються новини з телевізора.

Але кожен десятий узагалі не стежить. Менший інтерес виявляють жінки, молодь до 24 років, ті, хто дізнається новини з соцмереж, не підтримує Путіна та окупаційну армію.