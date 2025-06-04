Траєкторія у формі тризуба: винищувачі Mirage 2000 здійснили політ над Чорним морем

Патруль французьких винищувачів Mirage 2000 здійснив демонстраційний політ над Чорним морем. Особливістю такого польоту була його траєкторія.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ. Там подякували французьким партнерам за подібну демонстрацію.

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Яка була траєкторія польоту

Французькі винищувачі Mirage 2000 здійснили політ над Чорним морем. У мережі з'явилися кадри, які свідчать, що ці винищувачі слідували за маршрутом, який символічно представляв тризуб, національний герб України.

Зазначається, що такий маршрут одразу ж був помічений на загальнодоступних платформах відстеження польотів, таких як Flightradar24. Його зафіксували не лише російські радари, але й мільйони користувачів по всьому світу.

У Повітряних силах наголошують, що він з'явився у стрічках новин соціальних мереж, у ЗМІ та на екранах смартфонів. Там зазначили, що відповідний жест є демонстрацією підтримки, солідарності та стратегічного партнерства з Україною.

Для України цей жест має більше, ніж просто символічне значення. Він ілюструє міжнародну підтримку та готовність до дій наших союзників. Повітряні Сили Збройних Сил України висловлюють вдячність французьким партнерам за цю чітку та публічну демонстрацію підтримки,

– ідеться у повідомленні.