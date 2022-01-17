В Європі кажуть, що Росія може вторгнутися в Україну найближчими днями

Європейські політики занепокоєні російською агресією проти України. Там вважають, що Москва може здійснити новий напад уже найближчими днями у січні.

Ситуацію прокоментував Павел Солох, очільник Бюро національної безпеки Польщі. Він звернув увагу на те, що Росія й далі стягує війська до кордону з Україною.

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Зважаючи на такі дії Кремля, вважають у Польщі, є велика загроза ймовірного вторгнення Росії в Україну вже найближчими днями. Отже, це може відбутися ще у січні.

Треба бути готовими до того, про що говорив британський міністр оборони, що Росія найближчими днями може напасти на Україну,

– зазначив Солох.

Він вважає, що можливий будь-який зі сценаріїв розвитку подій. Хоча повномасштабний напад, спрямований на захоплення усієї України, виглядає найменш вірогідним, виключати його не можна.

Глава польського Бюро нацбезпеки зазначив, що росіяни аналізують свої можливості з точки зору дестабілізації країни. Мовляв, це – їхня звична тактика.

У ЗСУ обговорили ситуацію з британцями

Раніше The New York Times писало, що Путін вирішив посунути дату можливого вторгнення в Україну ближче до весни. Мовляв, все – через погодні умови.

Напередодні командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв обговорив ситуацію біля України зі своїм британським колегою Джо Баттерфіллом. Наєв підкреслив, що цінує стратегічні відносини з Великою Британією, особливо – на тлі російської агресії. У Лондоні завевнили, що готові розширяти практичну допомогу та розвивати співробітництво.