Треба бути повним ідіотом, – Арестович про можливе повернення окупантів на звільнені території

Олексій Арестович запевняє, що окупанти не наступатимуть знову на звільнені території. На його думку, треба бути повними ідіотами, щоб це зробити.

Окупанти втратили елітні підрозділи під Києвом. Тому вони більше не повернуться туди. Про це радник голови ОП заявив в ефірі телемарафону, повідомляє 24 канал.

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Це практично нереально. Треба бути повним ідіотом, тому що з військової науки неможлива практика залишити, щоб знову брати. Вони витратили елітні підрозділи, щоб взяти ті позиції,

– каже Олексій Арестович.

Окрім того, ворожому командуванню треба буде десь віднайти підрозділи, які будуть займати лише залишені позиції. А це буде дуже важко, майже неможливо.

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