Треба бути в укриттях: у Миколаєві прогримить потужний вибух
Джерело:Віталій Кім
Жителям Миколаєва рекомендують зранку 18 травня перебувати в укриттях. У місті анонсували потужний вибух.
Вибух, який анонсували в Миколаївській ОВА, не пов'язаний з російськими обстрілами. Річ у тім, що на одному з полігонів міста Миколаєва відбудеться контрольований підрив двох авіабомб.
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У Миколаєві контрольовано підірвуть дві авіабомби
У Миколаївській ОВА рекомендують перебувати в укритті з 10:00 до 12:00. За словами Віталія Кіма, контрольований підрив авіабомб відбудеться у районі Кульбакине.
Вибух буде потужний. У цей час необхідно перебувати в укриттях,
– поширив Кім інформацію від військових.
Швидше за все, під час підриву авіабомб не будуть оголошувати повітряну тривогу. Тому в укриття потрібно спуститися без відповідного сповіщення.
Росіяни 17 травня атакували Миколаїв
- У ніч на 17 травня російські окупаційні війська вкотре атакували Миколаїв. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що в місті було три прильоти.
- За його словами, один з прильотів стався на відкритій території. Унаслідок цього виникла пожежа площею 100 квадратних метрів, яку локалізували за пів години.
- Очільник Миколаївської ОВА повідомив, що найбільшої шкоди завдало ураження між автосалоном та торговельним центром, окупанти влучили між ними. Кім зазначив, що, на щастя, обійшлося без жертв. Однак через вибухову хвилю жінка впала та отримала травму.
- Також окупанти атакували Миколаїв з акваторії Чорного моря у ніч проти 16 травня. Росіяни випустили по регіону крилаті ракети морського базування типу "Калібр". Усі ворожі цілі були знищені в зоні повітряного командування "Південь".