Треба дивитися на дії Орбана, – політолог не виключає, що Угорщина могла б використати війну

Українські військові дають гідну відсіч окупантам. Однак якби події розгорталися інакше, а Володимиру Путіну таки вдавалося здобувати перемоги на нашій землі, не виключено, що Віктор Орбан міг би використати цю ситуацію для власних цілей.

Про це заявив політолог Володимир Фесенко в ефірі 24 каналу. Мовиться про українські території, де перебувають етнічні угорці.

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"Якби, не дай Боже, події з війною Росії проти України розвивалися не так, як вони розвиваються, якби Путіну вдавалося перемагати, не виключаю, що Орбан пішов би на те, щоб взяти під контроль ці території. Тому треба дивитися на його дії", – зазначив політолог.

За словами Фесенка, прем'єр-міністр Угорщини іноді може заходити за "червоні прапорці", тож його треба стримувати.

Навіть в таких ситуаціях, як зараз, і морально, і політично його (Орбана – 24 канал) треба стримувати,

– додав політолог.

Варто зауважити, що Орбан не збирається запроваджувати санкції проти Росії, як це робить увесь цивілізований світ. Таке рішення політик пояснює "важкими наслідками" для Угорщини.

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